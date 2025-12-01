Svetsare
2025-12-01
Är du svetsaren som gillar precision och kvalitet? Då kan det här vara din nästa utmaning! Vi söker just nu en svetsare till en av våra kunder
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av svetsning och gärna tidigare industrierfarenhet. Som person är du ansvarstagande, noggrann och mån om att göra ett bra arbete. Du är duktig på att förstå instruktioner och klarar av att hålla ett högt tempo samt att du är självgående i ditt arbete. Vi ser gärna att du har en god fysik då en del av momenten är ganska fysiskt krävande så det är bra om du inte har något emot att behöva ta i lite på arbetet. Framförallt besitter du viljan att göra ett bra jobb.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av svetsning, goda kunskaper i ritningsläsning och behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Vi står redo för dig så start för detta jobb är idag, imorgon eller inom kort - så snart du kan börja helt enkelt. Du kommer börja med en visstidsanställning på 6 månader. Innan du börjar hos oss kommer vi göra ett utdrag ur belastningsregistret.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589), https://www.onepartnergroup.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kevin Inal kevin.inal@onepartnergroup.se Jobbnummer
9623623