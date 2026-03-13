Svetsansvarig
2026-03-13
Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Vi söker just nu en Svetsansvarig till av våra kunder. Tjänsten passar dig som har god kunskap inom svetsning, standarder och kvalitetssäkring och som vill arbeta i en rådgivande och stödjande roll i projekt.
Som svetsansvarig arbetar du nära produktion, kvalitet och ledning. Du säkerställer att våra svetsarbeten uppfyller gällande standarder, kundkrav och interna kvalitetskrav.Dina arbetsuppgifter
I rollen som svetsansvarig ansvarar du för att säkerställa att rätt förutsättningar finns för att svetsarbete ska kunna utföras enligt företagets rutiner och gällande krav. Du stöttar projektorganisationen i frågor som rör svetsning, standarder och svetsdokumentation och deltar i arbetet från offertstadiet och kontraktsgenomgången fram till att slutlig dokumentation tas fram vid leverans. Rollen innebär även att du följer upp att kvalitetskraven efterlevs i det svetsrelaterade arbetet och att arbetet utförs enligt fastställda rutiner.
Start: Omgående eller enligt överenskommlse
Arbetstider: DagtidProfil
Krav/önskemål:
• Minst godkänd IWS-utbildning
• Grundläggande kunskaper i Office-program
• God förståelse för relevanta standarder inom svetsning
• Erfarenhet av arbete i kvalitetssystem är meriterande
• Kunskap om lagar och regler kring arbetsmiljö och arbetsskydd
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Fast lön
