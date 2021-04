Svenskspråkig studentmedarbetare för kundsupport - Systematic Sweden AB - Administratörsjobb i Stockholm

Systematic Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-12Är du intresserad av att förbättra våra kunders upplevelse av Cicero, en modern IT-lösning för svenska skolbibliotek? Är du bra på att bygga relationer med kunder? Då har vi jobbet för dig!Du gör skillnad för våra kunderSystematic expanderar i Sverige och vi behöver din hjälp för att leverera god service till våra kunder, att hjälpa lärare och skolbibliotekarier att hantera bibliotekssystemet Cicero. Som studentmedarbetare i vårt supportteam vänder sig våra kunder till dig med frågor om Cicero. Du sätter dig in i och förstår kundernas utmaningar samt hjälper dem att arbeta smart med Cicero. Ditt dagliga arbete består av varierande och oförutsägbara uppgifter och du får insikt i alla våra supportprocesser.Du ingår i ett erfaret supportteam som bemannas av 14 engagerade och kompetenta kollegor, bland annat med biblioteks- och IT-bakgrund. I nära samarbete med supportteamet har du tillgång till utökad hjälp av second och third line support. I ditt dagliga arbete har du alltså stöd av teamet för att lösa olika uppgifter och du får en bred kontaktyta till utvecklare, driftteam, affärspartners och kunder.Din primära roll som first line support, är att besvara frågor från personer som arbetar med Cicero bibliotekslösning. Detta innebär en mängd olika frågor, eftersom en del av våra användare behöver hjälp med mer grundläggande funktioner och andra med mer komplicerade inställningar i systemet. För att effektivt lösa serviceförfrågningar och incidenter krävs tydlig kommunikation och en analytisk förmåga. Eftersom du är våra kunders kontaktyta vill vi att du har fingertoppskänsla för god service!Dina primära uppgifter:Arbeta med first line support riktat till våra svenska kunderHantera inkommande förfrågningar från kunder och säkerställa att teamet har all relevant information som behövs för att hjälpa kunderna vidareÖversätta manualer med mera från danska/engelska till svenskaVara behjälplig med sälj- och marknadsaktiviteterTjänsten ligger på 10-15 timmar i veckan, men vi är naturligtvis flexibla beroende på din studiebelastning. Tjänsten är placerad på vårt kontor i centrala Stockholm.Serviceinriktad, strukturerad och svenskspråkigDu studerar för närvarande inom kommunikation, biblioteks- och informationsvetenskap, IT eller liknande. Som person drivs du av att kvaliteten på ditt arbete är god och du strävar efter att förstå komplexa lösningar och kundernas utmaningar. Du måste kunna arbeta självständigt och vara noggrann. Det är viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt, förmåga att fokusera på detaljer och att du tycker om att vara involverad i en mängd olika uppgifter. Jobbet innebär kontakt med både användare och intressenter i hela organisationen, varför vi söker en serviceinriktad person med god kompetens och förmåga att kommunicera på alla organisatoriska nivåer. Sist men inte minst talar och skriver du svenska flytande och har goda kunskaper i engelska.Det är en fördel om du kan hjälpa våra kunder att skapa CSV-filer för import av data till Cicero och om du har viss erfarenhet av enkel bild- och filmredigering. Om du pratar danska är även det en fördel, men inte ett krav.Frihet med ansvarSom en studentmedarbetare på Systematic kommer du att arbeta på jämlika villkor tillsammans med dina kollegor, för att utföra teamets uppgifter. Efter en grundlig introduktion kommer du att arbeta självständigt, men fortfarande som en del av teamet. På Systematic värdesätter vi en avslappnad atmosfär och dialog i en kultur som präglas av tillit, transparens och hjälpsamhet.Har du frågor?Du är varmt välkommen att kontakta Helena Nordqvist, konsult Customer Operations, tel. +46 73 432 14 78 eller e-post helena.nordqvist@systematic.com . Vi bedömer löpande ansökningar eftersom vi önskar tillsätta tjänsten snarast. Arbetsplatsen är belägen centralt i Stockholm. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!Since we wrote our first line of code in 1985, privately owned Systematic A/S has grown to an international software house with more than 1000 colleagues with 27 different nationalities, spread across offices in 11 countries and with customers all over the world. Our goal is simple: To improve the world with exceptional software. We deliver software and system solutions for customers within the public sector, the health sector, the defence, the police, the financial sector and the service sector and there are more than 1.000.000 users' worldwide. We work on a foundation of trust, where we have freedom and responsibility for making decisions in our everyday lives. We are dedicated to making a difference and dare to challenge technology, each other and ourselves. As a new employee at Systematic, helpful colleagues welcome you, and you can look forward to both a mentor arrangement and all the support you need. Together, we can develop and fulfil your potential and make Systematic even better.2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-12Systematic Sweden ABOstermalmstorg 1, 3rd Floor11442 Stockholm5685355