Svenska Fog söker arbetsledare
2026-02-04
Svenska Fog är ett väletablerat företag inom brand- och fogtätning. Vi arbetar med fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktiga samarbeten. Nu söker vi en engagerad och strukturerad arbetsledare som vill vara med och driva våra projekt framåt.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare hos Svenska Fog ansvarar du för det dagliga arbetet ute i projekten. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Planering och ledning av personal på arbetsplatsen
Samordning med beställare, entreprenörer och projektledning
Säkerställa att arbetet utförs enligt tidsplan, kvalitet och gällande regler
Uppföljning av egenkontroller, dokumentation och arbetsmiljö
Materialbeställning och resursplaneringKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbetsledning inom bygg, installation eller liknande bransch
Har god organisatorisk förmåga och är lösningsorienterad
Är ansvarstagande, tydlig i ditt ledarskap och van att arbeta självständigt
Har god datorvana
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Meriterande
Erfarenhet av brandtätning eller närliggande arbetsområden
Utbildning inom bygg eller ledarskap
BAS-U/BAS-P
Heta arbeten eller liftkort
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Ett varierande arbete med stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll
Bra arbetsmiljö och konkurrenskraftiga villkor
Engagerade kollegor och korta beslutsvägarSå ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: maxb@svenskafog.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
