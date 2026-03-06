Svenska Bussglas AB söker glasmontör, tunga fordon

Svenska Bussglas AB / Glasgravörsjobb / Skövde
2026-03-06


Nu är vi inne i en expansiv fas och behöver därför utöka vår personalstyrka. Vi söker efter en tekniskt kunnig, noggrann, flexibel och engagerad medarbetare som vill leverera högkvalitativa jobb hos oss på Svenska Bussglas i Skövde.
Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats där utbildning/utveckling sker internt.
Som medarbetare på Bussglas får du installera och reparera glas på tungtrafik. Vi jobbar med bla bussar, lastbilar, husbilar, hjullastare och grävmaskiner. I tjänsten ingår både muntlig och skriftlig rapportering till kund och det är därför en förutsättning att behärska svenska i tal och skrift.
För att lyckas i din roll vill vi att du har:
B-körkort
Social kompetens
Ansvarskänsla och ordningssinne
Samarbetsförmåga
Förståelse för kvalitet
Det är meriterande om du har:
Teknisk/mekanisk bakgrund
Erfarenhet av montörsarbete
Erfarenhet av glas och film
God fysisk förmåga.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: dennis.pavlov@svenskabussglas.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Bussglas AB (org.nr 556577-2232)
Kåsatorpsvägen 15 (visa karta)
541 34  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Skövde

Jobbnummer
9783040

