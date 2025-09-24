Svarvare till Stenungsund
2025-09-24
Vill du arbeta i en stark gemenskap där din kompetens verkligen uppskattas? Vi på Bilfinger söker nu en erfaren svarvare till vår kund Borealis i Stenungsund, en av Europas ledande petrokemiska industrier.
Hos oss blir du en del av en grupp som kännetecknas av samarbete, engagemang och stolthet för det vi gör. Vi hjälper varandra både på jobbet och utanför, och vi har alltid nära till ett skratt. Vår grupp präglas av arbetsglädje och en vilja att hela tiden utvecklas tillsammans.
Om rollen
Som svarvare hos oss kommer du att ha en varierad arbetsdag med fokus på maskinbearbetning av delar till roterande utrustning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Svarvning i manuella maskiner
* Fräsning, borrning och arborrning
* Verkstadsarbete och svetsning
* Förebyggande och avhjälpande underhåll på roterande utrustning (pumpar, mekaniska tätningar, kompressorer, turbiner)
* Tillverkning av reservdelar som inte längre går att få tag på
Du kommer också att delta i förbättringsarbete och utveckling av rutiner, samt vid nyinstallationer och ombyggnationer. På sikt innebär tjänsten beredskap, vilket ger dig möjlighet att ta större ansvar och utvecklas i din roll.
Vi erbjuder dig
* Möjlighet att gå flera relevanta utbildningar och kurser
* Stöd i din utveckling - både i rollen och inom gruppen
* Kollektivavtal med förmåner som arbetstidsförkortning och klämdagar
* Sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag
* En trygg och säker arbetsmiljö hos en stabil arbetsgivare
Vi söker dig som har
Vi letar efter dig som har en gedigen erfarenhet och kompetens inom maskinbearbetning och industriellt underhåll. Du är en problemlösare som trivs med att arbeta självständigt och har en god teknisk förståelse. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Goda kunskaper i manuell svarvning, fräsning, borrning och maskinbearbetning
* Erfarenhet av industriellt underhåll och reparation, exempelvis av pumpar, transportutrustning, kompressorer
* Vana att tolka ritningar och använda mätinstrument
* Du behöver också ha B-körkort och kunna kommunicera väl på både svenska och engelska.
Praktisk information
Plats: Borealis krackeranläggning, Stenungsund
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Kontakt och ansökan
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryterande chef Robert Ericsson på: robert.ericsson@external.borealisgroup.com
Sista dag att ansöka är 1 november 2025
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och säljare.
Bilfinger Sweden AB tillämpar alkohol- och drogtest vid nyanställningar
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till vårt team!
Om Bilfinger
Bilfinger är en internationell leverantör av multidisciplinära industri- och ingenjörstjänster med över 30.000 anställda globalt och 3.500 i Norden.
Vi täcker hela värdekedjan från rådgivning, teknik, tillverkning, installation, underhåll och turnarounds. På Bilfinger är vi fast beslutna att vara förstahandsvalet för våra kunder genom att bidra till effektivitet och hållbarhet. Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet har alltid högsta prioritet.
Genom att bli en del av #TeamBilfinger får du möjlighet att utvecklas tillsammans med skickliga och engagerade kollegor och bidra till att bygga framtidens industri. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Arbetsgivare Bilfinger Sweden AB
Robert Ericsson
9524737