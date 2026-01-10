Svagströmstekniker - Göteborg
2026-01-10
Vi söker dig som är elektriker eller svagströmstekniker har minst 1 års erfarenhet av arbete med svagström, datakablar och nätverksanläggningar, antingen som elektriker eller tekniker! Publiceringsdatum2026-01-10Om tjänsten
Tjänsten innehåller arbetsuppgifter som t ex kabeldragning, installation och montage av datauttag och access-punkter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och varierande. Du kommer att jobba i ett team med härliga kollegor med högt i tak! Du kommer jobba på en spännande arbetsplats i Göteborg.
Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde: omgående. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med goda möjligheter att du efter en period som anställd via Boost, får erbjudande att gå över till anställning direkt hos kunden. Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas!
Om dig
Du är en duktig elektriker/tekniker med utbildning från elprogrammet eller annan relevant yrkesutbildning och har jobbat minst 1 år med installationer på svagströmssidan. Det är viktigt att du är självgående i ditt arbete och att du har en vilja att nå uppsatta mål. Som person trivs du med att jobba tillsammans med andra och har god samarbetsförmåga.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Svagströmstekniker
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
