SVA-lärare på timtid
2025-11-05
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
, Storuman
Södra Lapplands Gymnasieförbund är ett nystartat förbund som innefattar gymnasieskolor i orterna Vilhelmina, Storuman och Tärnaby. Våra skolor är små och präglas av en god kamratskap, närhet och kollegial samverkan. Skolorna har hög måluppfyllnad och hög andel behöriga lärare. Undervisningsgrupperna är små
Vi strävar efter att SLG ska vara det naturliga valet för ungdomar i södra Lappland och vi erbjuder nio nationella program, introduktionsprogram samt lärlingsutbildning. SLG har också NIU-utbildningar inom armbrytning och alpin skidåkning. Vi har ett upptagningsområde som sträcker sig från Sorsele i norr till Dorotea i söder.
Våra kommuner ligger vackert belägna i södra Lappland och består av skog, sjöar och fjäll. Det är en del av Sverige där avstånden är långa och invånarantalet är litet. Här lever vi utan trafikstress, långa köer och trängsel. Närheten till naturen är självklar och vi har vita vintrar med mycket snö.
Beskrivning/Arbetsuppgifter
Malgomajskolan söker en SVA-lärare på timtid ca 25%.
Start så snart som möjligt. Vikariatet gäller i november med eventuell förlängning
Undervisning i SVA på Språkintroduktion, vi arbetar vi nära våra elever och därför behöver vi dig som är flexibel, lösningsfokuserad, har lätt att ställa om och anpassa undervisningen efter nya förutsättningar. Inom SLG arbetar vi målinriktat med kollegialt samarbete och vi vill att vår personal arbetar i team mot våra gemensamma mål.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Det är meriterande om du har behörighet i SVA samt dokumenterad erfarenhet av andraspråksinlärning och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Anställningsvillkor
Tjänsten är på timmar och tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut. Det är ett vikariat med möjlighet till förlängning.
Ansök senast: Snarast, Vi tillämpar fortlöpande rekrytering varför tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden gått ut. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/28". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södra Lapplands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-3293) Arbetsplats
Södra Lapplands Gymnasieförbund Kontakt
Helena Renman 0940-14000 Jobbnummer
9589974