SVA-lärare på timtid

Södra Lapplands Gymnasieförbund / Gymnasielärarjobb / Vilhelmina
2025-11-05


Visa alla gymnasielärarjobb i Vilhelmina, Dorotea, Storuman, Åsele, Strömsund eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Södra Lapplands Gymnasieförbund i Vilhelmina, Storuman eller i hela Sverige

Södra Lapplands Gymnasieförbund är ett nystartat förbund som innefattar gymnasieskolor i orterna Vilhelmina, Storuman och Tärnaby. Våra skolor är små och präglas av en god kamratskap, närhet och kollegial samverkan. Skolorna har hög måluppfyllnad och hög andel behöriga lärare. Undervisningsgrupperna är små

Vi strävar efter att SLG ska vara det naturliga valet för ungdomar i södra Lappland och vi erbjuder nio nationella program, introduktionsprogram samt lärlingsutbildning. SLG har också NIU-utbildningar inom armbrytning och alpin skidåkning. Vi har ett upptagningsområde som sträcker sig från Sorsele i norr till Dorotea i söder.

Våra kommuner ligger vackert belägna i södra Lappland och består av skog, sjöar och fjäll. Det är en del av Sverige där avstånden är långa och invånarantalet är litet. Här lever vi utan trafikstress, långa köer och trängsel. Närheten till naturen är självklar och vi har vita vintrar med mycket snö.

Beskrivning/Arbetsuppgifter
Malgomajskolan söker en SVA-lärare på timtid ca 25%.

Start så snart som möjligt. Vikariatet gäller i november med eventuell förlängning

Undervisning i SVA på Språkintroduktion, vi arbetar vi nära våra elever och därför behöver vi dig som är flexibel, lösningsfokuserad, har lätt att ställa om och anpassa undervisningen efter nya förutsättningar. Inom SLG arbetar vi målinriktat med kollegialt samarbete och vi vill att vår personal arbetar i team mot våra gemensamma mål.

Publiceringsdatum
2025-11-05

Kvalifikationer
Det är meriterande om du har behörighet i SVA samt dokumenterad erfarenhet av andraspråksinlärning och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Anställningsvillkor
Tjänsten är på timmar och tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut. Det är ett vikariat med möjlighet till förlängning.

Ansök senast: Snarast, Vi tillämpar fortlöpande rekrytering varför tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden gått ut.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/28".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Södra Lapplands Gymnasieförbund (org.nr 222000-3293)

Arbetsplats
Södra Lapplands Gymnasieförbund

Kontakt
Helena Renman
0940-14000

Jobbnummer
9589974

Prenumerera på jobb från Södra Lapplands Gymnasieförbund

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Södra Lapplands Gymnasieförbund: