Sv och SvA i kombination med andra ämnen (två tjänster)

Karlstads kommun / Grundskolelärarjobb / Karlstad

2022-03-30



Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.2022-03-30Frödingskolan har c:a 300 elever i årskurserna 4-9 och är belägen ca 7 km öster om Karlstads centrum.Eftersom vårt ena arbetslag på mellanstadiet utökas med en klass söker vi nu två nya lärare.- Tjänst 1 innehåller till minst hälften undervisning i svenska och tjänst 2 innehåller till minst hälften undervisning i svenska som andraspråk. Vi har alltid en lärare med behörighet i svenska och en i svenska som andraspråk som undervisar tillsammans på lektionerna.- Tjänsterna fylls sedan med ett eller flera av ämnena: matematik, NO/te, SO, engelska- Undervisning i ovan beskrivna ämnen- Mentorskap- Legitimerad lärare med behörighet att undervisa år 4-6- God vana av att arbeta i digitala miljöer för planering och dokumentation- God förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevers behov på grupp- och individnivå, t.ex. genom språkutvecklande arbetssätt då majoriteten av våra elever har ett annat modersmål än svenskaVaraktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2022-04-20