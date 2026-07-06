Sushikock till sushi house
Bui Nailsalong & Sushi House AB / Kockjobb / Hässleholm Visa alla kockjobb i Hässleholm
2026-07-06
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bui Nailsalong & Sushi House AB i Hässleholm
Vi söker en erfaren sushikock till vår familjära restaurang i Hässleholm.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som sushikock och som är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för japansk matlagning. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo, har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Tillaga sushi och andra japanska rätter enligt restaurangens meny.
Förbereda och hantera råvaror, såsom fisk, skaldjur, ris och grönsaker.
Säkerställa hög kvalitet, god hygien och livsmedelssäkerhet i köket.
Ansvara för ordning och renhållning på arbetsplatsen.
Medverka i planering och förberedelser inför den dagliga verksamheten.Kvalifikationer
Du ska kunna kommunicera på svenska eller vietnamesiska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av livsmedelshygien och egenkontroll är meriterande.
Du är serviceinriktad, noggrann och kan arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med trevliga kollegor i en familjär miljö.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Ansökningar via telefon eller besök på restaurangen kommer inte att behandlas.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: Jessicabui306@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushi house". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bui Nailsalong & Sushi House AB
(org.nr 559199-2630) Arbetsplats
Nailsalong Bui AB Jobbnummer
9994670