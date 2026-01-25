Sushikock

AK Food & Event AB / Kockjobb / Åmål
2026-01-25


Kami Sushi i Åmål är en nyöppnad restaurang och söker nu en erfaren sushikock för heltidsarbete. Vi söker dig som vill arbeta mycket, ta ansvar i köket och bidra till en jämn och hög kvalitet i vår verksamhet.

Publiceringsdatum
2026-01-25

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av sushi enligt etablerade metoder
Förberedelse av råvaror
Ansvar för kvalitet, hygien och egenkontroll
Beställning och hantering av råvaror vid behov
Samarbete med övrig personal i köket

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som sushikock
God kunskap om hygien- och livsmedelssäkerhet
Förmåga att arbeta självständigt och i högt tempo
Flexibilitet gällande arbetstider (dag, kväll och helg)

Vi erbjuder
Heltidsanställning i en nyöppnad restaurang
Möjlighet till många arbetstimmar
Lön enligt överenskommelse baserat på erfarenhet
Boende kan erbjudas i nära anslutning till restaurangen

Anställningsform
Heltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse

Skicka din ansökan till info@kamisushi.se
Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: info@kamisushi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AK Food & Event AB (org.nr 559544-8696), http://www.kamisushi.se
Kyrkogatan 11A (visa karta)
662 31  ÅMÅL

Kontakt
Ägare
Andreas Larsson
info@kamisushi.se
0763148018

Jobbnummer
9703129

