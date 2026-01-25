Sushikock
AK Food & Event AB / Kockjobb / Åmål Visa alla kockjobb i Åmål
2026-01-25
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AK Food & Event AB i Åmål
Kami Sushi i Åmål är en nyöppnad restaurang och söker nu en erfaren sushikock för heltidsarbete. Vi söker dig som vill arbeta mycket, ta ansvar i köket och bidra till en jämn och hög kvalitet i vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-25Dina arbetsuppgifter
Tillagning av sushi enligt etablerade metoder
Förberedelse av råvaror
Ansvar för kvalitet, hygien och egenkontroll
Beställning och hantering av råvaror vid behov
Samarbete med övrig personal i köketKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som sushikock
God kunskap om hygien- och livsmedelssäkerhet
Förmåga att arbeta självständigt och i högt tempo
Flexibilitet gällande arbetstider (dag, kväll och helg)
Vi erbjuder
Heltidsanställning i en nyöppnad restaurang
Möjlighet till många arbetstimmar
Lön enligt överenskommelse baserat på erfarenhet
Boende kan erbjudas i nära anslutning till restaurangen
Anställningsform
Heltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Skicka din ansökan till info@kamisushi.se
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: info@kamisushi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AK Food & Event AB
(org.nr 559544-8696), http://www.kamisushi.se
Kyrkogatan 11A (visa karta
)
662 31 ÅMÅL Kontakt
Ägare
Andreas Larsson info@kamisushi.se 0763148018 Jobbnummer
9703129