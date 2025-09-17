Sushi Restaurangchef på multi-enheter

Haven & Feast AB / Kockjobb / Malmö
2025-09-17


Vi är ett snabbt växande sushimärke med flera enheter, känt för att kombinera det japanska kökets konstnärliga utbud med moderna matupplevelser. Vårt fokus ligger på att leverera exceptionell kvalitet, konsekvens och service på alla våra restauranger. Vi söker nu en dynamisk chef för sushi på flera platser för att övervaka och driva våra överall resultat.
Rollöversikt:
Denna roll kräver en praktiskt engagerad, kommersiellt driven ledare som kan övervaka flera anläggningar och säkerställa jämn kvalitet, operativ excellens och lönsamhet. Du kommer att spela en nyckelroll i att leda team, stödja varje ansvarig anläggningar och implementera strategier för tillväxt och effektivitet.
Nyckelansvar:
Arbeta på golvet med personalen, leda, handleda och stödja varje ansvarig kiosk på flera platser
Övervaka den dagliga verksamheten och säkerställa enhetlighet i livsmedelskvalitet, service och varumärkesstandarder
Driva försäljning och lönsamhet samtidigt som kostnadskontroll och operativ effektivitet bibehålls
Utveckla och implementera tillväxtstrategier, inklusive marknadsföringsinitiativ och nya öppningar
Rekrytera, utbilda och behålla högpresterande personal på alla filialer
Hantera leverantörsrelationer och säkerställa effektiv lager- och lagerkontroll
Säkerställa efterlevnad av hälso-, säkerhets- och livsmedelshygienföreskrifter på alla platser.

Kvalifikationer
Flytande svenska eller engelska
Bil och körkort
Dokumenterad erfarenhet av sushi
Utmärkta organisations- och problemlösningsförmågor
Stark kommunikationsförmåga
Flexibilitet att resa regelbundet mellan platser och arbeta kvällar/helger vid behov

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: havenfeast01@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Haven & Feast AB (org.nr 559531-4799)
Cypressvägen (visa karta)
213 63  MALMÖ

Jobbnummer
9513394

