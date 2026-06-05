Sushi kock och koksbiträde
Takai Sushi AB / Kockjobb / Hallstahammar Visa alla kockjobb i Hallstahammar
2026-06-05
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Vi söker dig som vill jobba heltid/deltid!
Du bör ha erfarenhet av arbete inom sushi och kunna jobba under högt tryck med lunch & dinner.
Du kommer arbeta i ett team med duktiga medarbetare med hög ambition och ett brinnande intresse för mat!
Vi har en god stämning på jobbet och man skall tycka det är roligt att komma hit varje dag! Du kommer arbeta självständigt eller under ledning av andra medarbetare med förberedelser och presentation av olika sushi, sashimi och pokebowls.
Vi söker dig som är duktig, kan jobba självständigt, lär dig snabbt och vill utvecklas inom ditt yrke!
Göteborgs centrum
Bra arbetstider och möjlighet till bra lön för rätt person!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: takaisushiab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Takai Sushi AB
(org.nr 559386-8838)
Hammartorget 20 B (visa karta
)
734 30 HALLSTAHAMMAR Kontakt
Ägare
Odonchimeg Khishigt takaisushiab@gmail.com 46733801343 Jobbnummer
9950478