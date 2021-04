Sushi Kock & Restaurangbiträde sökes till Golden Jade i Landskro - Golden Jade AB - Optikerjobb i Landskrona

Golden Jade AB / Optikerjobb / Landskrona2021-04-02Sushi Kock & Restaurangbiträde sökes till Golden Jade i LandskronaOm jobbet:Nu söker vi en erfaren Sushikock och Restaurangbiträdetill en av våra nya etableringar i Landskrona!Vi är en japansk restaurang och Sushibar. Vi har funnits i fem år. Vi kommer öppna fler restauranger i år och därför söker medarbetare.Glad, positiv, serviceinriktad, stresstålig och samarbetsvillig eftersom ni kommer jobba med andra.Restaurangbiträde, allt som förekommer i en restaurang, som förbereda råvaror och ta emot beställningar.Det är ett plus men inget krav!För att kunna kommunicera med de övriga personalen i restaurangen är det ett plus om att du har kunskaper i Vietnamesiska och svenska.Tjänsten är omgående.Du bör ha god erfarenhet inom sushi och japanskmatlagningskonst. Du skall vara ambitiös, älska sushi och vara passionerad fördet japanska köket.Du har känsla för kvalitet och vet att god mat och noggrann rengöring hänger tätt sammanDu drivs av att vara delaktig i att alltid leverera en smakupplevelseDu brinner för att sätta gästen i centrumDu har god samarbetsförmåga och en positiv utstrålningDu tycker om att verka i ett företag som ständigt utvecklasDu kan ta eget ansvarDu kan hantera stressVi lägger stor vikt vid personkemi, yrkesstolthet och att du har ett öga för detaljer. Vidare är du utåtriktad ochengagerad samt vill göra ditt bästa i alla lägen.Sedvanliga arbetsuppgifter:tillagning av sushi och andra rätter.renhållning och städningDet är ett plus om du har rätt till nystartsjobb men inget krav.Detta är en heltidstjänst.Låter det här som något för dig?Lämna in din ansökan till oss genom mejl på goldenjadeab@gmail.com med ett personligt brev, CV tillsammans med en bild.Om du har ytterligare frågor angående positionen,vänligen kontakta mig påTelefontid kl. 15-16 vardagar Tack!Telefon: 0768-6610602021-04-02Sista dag att ansöka är 2021-05-02Golden Jade ABRådhustorget 726131 Landskrona5670859