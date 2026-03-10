Sushi Kock
Okaasan AB / Kockjobb / Landskrona Visa alla kockjobb i Landskrona
2026-03-10
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Okaasan AB i Landskrona
Vi söker nu en kock på heltid till vårt team. Vi letar efter dig som är noggrann, serviceinriktad, ansvarstagande och har förmågan att hantera stressiga situationer i ett högt arbetstempo.
Som kock hos oss kommer du att arbeta tillsammans med erfarna kollegor på en av de mest eftertraktade restaurangerna i Landskrona. Om du är snabb, engagerad och har ett stort intresse för matlagning kommer du att trivas hos oss.
Vi söker dig som har minst två års erfarenhet av arbete som kock och som vill fortsätta utvecklas och växa inom yrket.
Arbetstiderna är varierande, kvällar och helger. Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid, med tillsättning omgående.
Vi tillhandahåller arbetskläder och som anställd hos Okaasan AB kan du känna dig trygg. Alla våra anställningar omfattas av kollektivavtal, vilket innebär avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro med mera.
Välkommen med din ansökan!
Kunskaper i vietnamesiska är meriterande.
We are currently looking for one full-time Chef to join our team. We are seeking someone who is detail-oriented, service-minded, responsible, and able to work efficiently in a fast-paced and sometimes stressful environment.
As a chef with us, you will work alongside experienced colleagues at one of the most popular restaurants in Landskrona. If you are quick, dedicated, and have a strong passion for cooking, you will enjoy working with us.
We are looking for someone who has at least two years of experience working as a chef and is motivated to continue developing and growing in the profession.
Working hours vary, evenings and weekends. The employment is a permanent employment, full-time, with immediate appointment.
We provide workwear, and as an employee at Okaasan AB, you can feel secure. All our positions are covered by collective agreements, which ensure contractual terms regarding vacation, salary, pension, sick leave, and other employment benefits.
Welcome with your application!
Knowledge of Vietnamese is considered an advantage. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: yenbui2808@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Okaasan AB
(org.nr 559317-0946)
Rådhustorget 7 (visa karta
)
261 31 LANDSKRONA Jobbnummer
9789294