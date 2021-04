Supporttekniker till Ragn-Sells - Total Resurs AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Total Resurs AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-06Vill du arbeta i natursköna Norrviken i ett stabilt familjeföretag som gör världen lite bättre, varje dag? Vill du jobba med utmaningar och brinner för IT och har erfarenhet av applikationer? Då vill vi att du skickar din ansökan till oss!FöretagsinformationFöretaget är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige, Norge och Danmark. Deras erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Företaget är fler än 1700 medarbetare i Sverige. Koncernen finns dessutom i Danmark, Norge och Estland. Totalt är det 2500 personer i hela koncernen. Företaget omsätter över 6 miljarder SEK per år och deras medarbetare har fler än 1600 fordon till sin hjälp.Här erbjuds du att arbeta i ett företag med stark entreprenörsanda och driv med fullt fokus på tillväxt. Bra förmåner och stora möjligheter till utveckling.2021-04-06Arbeta med applikationsärenden inom 1:a och/eller 2:a linjens support- Lösa ärenden på ett effektivt sätt enligt gällande riktlinjer, standarder och prioriteringar- Arbeta proaktivt för att minska antalet ärenden- Delta i projekt och förvaltningsåtaganden- Utföra installationer av hård- och mjukvara- Vid behov kontakta externa parter- Samarbeta med andra delar av organisationen- Dokumentera rutiner och instruktionerDu kommer vara en viktig del i företagets Servicedesk. Vi söker dig med goda erfarenheter av supportarbete i en servicedesk och som tidigare arbetat med support av applikationer.God kompetens inom Microsoftprodukter (såsom AX, AD, Windows server, Windows OS, Office365 mm) i komplexa miljöerGod vana av att arbeta i ärendehanteringssystem (Pure Service)Meriterande med goda nätverkskunskaper eller om du arbetat med DynamicsHa kunskap gällande ITIL-processerDin personlighet är helt rätt om du har god social kompetens och lätt för att samarbeta med andra i team. Du ser fördelen med att dela med dig av din kunskap till övriga i teamet och du är pedagogisk i ditt sätt att vara. Du hanterar stress på ett bra sätt och tar dig an ärenden och arbetsuppgifter med tålamod. Du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift, önskvärt en förståelse för norska och danska, då företaget har Servicedesk för hela Skandinavien.Har du några funderingar kring tjänsten?Välkommen att kontakta:Talent Aquisition Manager, Tove SvanssonOm Total ResursTotal Resurs är en nytänkande leverantör av konsult- och rekryteringstjänster inom IT, där vi med kundfokus omger oss av kompetenta och erfarna kollegor. Total Resurs grundades 2011 med säte i Stockholm och Malmö. Vi är idag ca 30 medarbetare varav ett tjugotal arbetar som konsulter. Sedan start har vi fokuserat på att omge oss av och bygga ett företag med de mest kompetenta personerna inom deras område. Vi vill vara våra medarbetares och kunders självklara val när det kommer till IT-tjänster och rekryteringar inom IT. Bakom Total Resurs står erfarna entreprenörer och några av marknadens främsta konsulter och medarbetare. Många av oss har mer än 25-års erfarenhet av konsultverksamhet, IT och rekrytering.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Total Resurs AB5674085