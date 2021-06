Supporttekniker till internationellt bolag! - Needo Recruitment Group AB - Supportteknikerjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Needo Recruitment Group AB

Needo Recruitment Group AB / Supportteknikerjobb / Göteborg2021-06-30Har du ett starkt tekniskt intresse och trivs bra med att arbeta kundnära? Har du erfarenhet av att felsöka och utföra installationer i Windows miljöer? Vill du arbeta med att supportera användare i både mjuk- och hårdvara? Då kan tjänsten som Supporttekniker vara något för dig.2021-06-30I vår Service Desk är din främsta uppgift att leverera service i världsklass gällande support och felavhjälpning vid tekniska problem. Du supporterar och stöttar användarna hos vår kund med felsökning av mjuk- och hårdvara, främst via telefon och TeamViewer, men också på plats i deras Visitor Center.Vanligt förekommande arbetsuppgifter:Felsökning och installation, främst i Windows miljö.Felsökning av såväl hårdvara som mjukvara.Ta emot samt registrera ärenden i företagets ärendehanteringssystem.Om digFör att lyckas i tjänsten ser vi att du besitter goda datorkunskaper och har ett starkt intresse för IT. Vidare ser vi gärna att du har minst ett års erfarenhet som supporttekniker, helpdesk, servicedesk eller kundtjänst. I och med att det är ett internationellt bolag är det även väsentligt att du behärskar svenska så väl som engelska flytande. Har du även erfarenhet av PowerShell och Cisco är detta meriterande. För att klara av jobbet är det bra om du har erfarenhet att arbeta med ärendehanteringssystem, support av Officeapplikationer (O365), Windows 7/10, Outlook, nätverksrelaterade problem, TCP/IP samt administrera behörigheter och rättigheter i Active Directory.Vidare ser vi att du är en positiv person som har en stark känsla för att leverera god service. Du är en problemlösare som tar ansvar, kommer i tid, är noggrann och gillar att arbeta i team.Start: Mitten av augusti 2021Anställningsform: Konsult via Needo.Längd: Långsiktigt konsultuppdrag.Varaktighet, arbetstidHeltid Konsultuppdrag/TillsvidareMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-11Needo Recruitment Group AB5837707