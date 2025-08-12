Supporttekniker Servicedesk It - Ages Shared Service Ab - Halmstad
2025-08-12
AGES är en svensk industrikoncern med spetskompetens inom pressgjutning, skärande bearbetning, tooling, svetsning och montering. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1500 MSEK och koncernen har idag ca 500 medarbetare. AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market. AGES Shared Services AB är ett bolag som servar gruppens övriga bolag med redovisning, rapportering, löner och övrig administration.
Läs mer på www.ages.se
Är du en lösningsorienterad person med ett brinnande intresse för IT och support?
Vill du arbeta i en verksamhetsnära roll där du får hjälpa användare och göra skillnad varje dag?
Då kan det vara dig vi söker till vårt Helpdesk Support Team!
OM ROLLEN HOS OSS:
Som Helpdesk Support är du den första kontaktpunkten för våra användare när det gäller IT-relaterade frågor. Du ansvarar för att ta emot, registrera och hantera inkommande supportärenden via vårt ärendehanteringssystem - antingen genom att själv lösa ärendet eller koordinera vidare till rätt instans.
Du arbetar brett med att ge proffisssionellt stöd inom områden som:
• ERP-system
• EDI lösningar
• Interna IT system
• Övriga IT-plattformar som används inom AGES
DINA ARBETSUPPGIFTER:
• Ta emot, registrera och följa upp supportärenden
• Dokumentera lösningar och bidra till vår kunskapsdatabas
• Delta i workshops för att identifiera och föreslå förbättringsarbeten
• Hantera administrativa uppgifter i våra system och portaler
VI SÖKER:
Dig som har erfarenhet av IT-support eller teknisk kundservice. Du brinner för service och kommunikation och har ett strukturerat arbetssätt. Trivs med att hjälpa andra och att arbeta lösningsfokuserat. Engelska och svenska har du goda kunskaper i både i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet i ärendehanteringssystem. Denna tjänst kan även innebära resor mellan AGES koncernens bolag.
Vi på AGES Shared Service kommer att erbjuda dig ett engagerat och hjälpsamt IT-Team. Du kommer att få möjligheten att utvecklas inom koncernen då vi är ett företag där IT spelar en viktig roll i verksamhetens utveckling. Vi på AGES har en inkluderande arbetsmiljö där din insats gör skillnad varje dag!
START: Efter överenskommelse
PLATS: Halmstad
OMFATTNING: Heltid
LÖN: Fast lön
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag.
I denna rekryteringen samarbetar AGES med FSK . Ansvariga rekryterare är Theresia Andersson.
