Supporttekniker med fokus Google Workspace & Apple
Thalamus it consulting AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-01-27
Önskar du att ha mer inflytande över din karriärväg? Vad sägs om att få en trygg anställning hos Sveriges härligaste konsultföretag? Vi letar efter dig som är social, trevlig och vill ha möjlighet att utvecklas. Jobba hos oss
Thalamus är experter på att erbjuda företag heltäckande personal och IT-tjänster inom infrastruktur. Här ser vi individens potential och skapar möjligheter för att du ska nå dina ambitioner. Vår strävan är att skapa trivsel, utrymme att växa och få dig att nå framgång i din karriär.
Vi hoppas nå dig som vill hitta en karriär inom IT och letar efter en roll som passar dig, vare sig de är att vara en mångsidig generalist eller en områdesspecialist. Här gör du jobbet medan vi tillhandahåller certifieringar för att du ska nå dina IT-önskningar och skapar möjligheter baserat på din vilja och mål. Med våra samarbeten har vi skapat tydliga val hur du går framåt utifrån dina karriärsmål. Du kommer bli erbjuden certifieringar, utbildningsplaner och intressanta uppdrag. Dessutom får du tillgång till friskvårdsbidrag för att hålla dig hälsosam och i god form på vägen.
Din nya tjänst
Som IT-supportkonsult kommer du att arbeta nära användarna och säkerställa att systemen fungerar effektivt. Du får en varierad roll med fokus på både administration och support:
Administration och support av Google Workspace
Felsökning och användarhjälp i Apple/macOS-miljöer
Device- och hardware management
Säkerställa en hög servicenivå gentemot användare
Vi letar efter en person som kombinerar teknisk kompetens med ett serviceinriktat arbetssätt:
Har god och dokumenterad erfarenhet av Google Workspace-administration
Är van att arbeta i Apple/macOS-miljöer
Har erfarenhet av IT-support och problemlösning
Arbetar noggrant, strukturerat och serviceinriktat
Meriterande
Hardware Asset Management
Administration av Figma, Adobe eller DocuSign
Du som person
Vi är Thalamus, och det innebär att du som anställd blir en viktig tillgång och ansiktet utåt för våra kunder. Vi söker därför personer som är flexibla, sociala, hjälpsamma och trevliga, med en stark vilja att utvecklas.
Du behöver inte ha en exakt plan för framtiden, men du ska ha en önskan att växa inom IT-infrastruktur. Vi kommer att finnas där för att stötta och guida dig på din resa.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@thalamus.se
eller Tilda.Stenmark@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus IT Consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamus.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
