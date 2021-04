Supporttekniker - Centric Professionals AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Centric Professionals AB

Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-04-15För uppdrag hos en av våra kunder i centrala Stockholm söker Centric flera personer med några års tidigare erfarenhet av arbete som supporttekniker.Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.2021-04-15Du kommer arbeta med support av IT-avdelningens tjänster till slutanvändare, samt med ständiga förbättringar och kvalitetssäkringar av de tjänster IT-avdelningen tillhandahåller. Supporten ges via telefon, e-post och personlig kontakt över disk, varför de ställer höga krav på en god social förmåga att kommunicera med olika individer på olika nivåer.Din profil och kvalifikationenVi söker dig som har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och som är ITIL-certifierad, eller har likvärdig arbetslivserfarenhet inom området. Vi tror dessutom att du har viss erfarenhet av att arbeta både i Windows-baserade, likväl som MAC-baserade miljöer.Du bör ha en förmåga att hantera flera uppgifter parallellt, samt vara pedagogiskt lagt då du på sikt kommer vara delaktig i att introducera nya medarbetare och konsulter i sina arbetsuppgifter.Kunden ser gärna att du har en hög problemlösningsförmåga, och god förståelse för användarnas behov då du dessutom kommer medverka och driva utvecklingen av teamets arbetsprocesser.Att tala och skriva svenska obehindrat är ett krav, liksom god kommunikationsförmåga i det engelska språket. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Tekniska kunskaper:Active DirectoryErfarenhet av tidigare arbete i Windows och Mac-miljöGod kunskap i Office-paketet och Lotus NotesGenerell kunskap inom mobiltelefoni och pekplattorTidigare erfarenhet av felsökning och support av skrivareSupport via fjärrstyrningInför tillsättning av detta uppdrag kommer en säkerhetsprövning att tillämpas från uppdragsgivaren, där bland annat ett utdrag ur belastningsregistret kommer att göras.Uppdraget är på heltid och kommer att pågå tillsvidare.Vad vi erbjuderAtt jobba på Centric är roligt. Inte bara för att vi är ett glatt och inspirerande företag, utan även för att vi hjälper dig att nå dina personliga mål. Vi tycker nämligen att alla våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas, oavsett om de är juniorer eller har några år på nacken. Därför erbjuder vi alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Och inte nog med det - du som konsult får även lägga upp en individuell utbildningsplan utifrån dina speciella intresseområden, där vi tar notan för både studiematerial och certifieringar. Hos oss på Centric kommer du snabbt in i gemenskapen genom våra interna och externa aktiviteter där vi träffas och hittar på något roligt tillsammans.Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.OBS! Du vet väl att du kostnadsfritt kan ladda ner hundratals e-böcker på vår hemsida. Där finns böcker inom allt från t ex IT, ekonomi, personlig utveckling, karriärstips till hur man skriver ett bra CV.Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Elise Haglund på tfn: 0733-571793 eller elise.haglund@centric.eu Registrera din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Varaktighet, arbetstidArbetstiden är 40 timmar per vecka -Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-15Centric Professionals AB5695439