Supportspecialist till Technical Competence Center
Swedbank AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-09-24
Är du redo att vara en del av den spännande transformationen inom betalningar och förbättra vardagen för företag och miljontals människor över våra hemmamarknader? På Swedbank utvecklar vi våra betalningserbjudanden för att skapa innovativa och effektiva lösningar som är väsentliga för samhällets struktur. Välkommen med din ansökan om du söker en dynamisk roll där dina idéer kan blomstra och göra skillnad!Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Få kunskap inom ISO20022/XML-betalningar och filkommunikation, övriga betaltjänster och Cash management produkter
Få chansen att delta i utvecklingsprojekt och däribland sätta nya interna processer samt vidareutveckla specialistkompetens inom framtidens internationella standardiserade format ISO20022.
Finna effektiva lösningar till Swedbank och Sparbankernas företagskunder i nära samarbete med utvecklingsteam, ERP-leverantörer och andra partners.
Som Supportspecialist hos TCC är ditt uppdrag att vägleda, ge support och arbeta med problemlösning för våra företagskunder i Swedbank och Sparbankerna.
Du kommer även supportera företagskunder i förflyttning till nya produkter och tjänster med nya format och funktionaliteter.
Hålla utbildningar om betaltjänster internt i banken.
Tillsammans är vårt fokus att bidra till hög kundnöjdhet i den dagliga verksamheten, samt utveckla relationer både internt och med externa motparter.
I denna roll behöver du: Det är en fördel om du har tidigare arbetslivserfarenhet samt produktkunskap inom Cash Management och betaltjänster samt har en teknisk förståelse och intresse.
Det är också meriterande om du har vana av att supportera kunder över telefon.
Vara analytisk och lösningsorienterad samtidigt som du är serviceinriktad, strukturerad och har god pedagogisk förmåga. Du kan hantera att arbeta i ett högt tempo.
Ha kunskap om samt motiveras av processförbättringsarbete och dokumentation då du i rollen förväntas arbeta med förbättringsarbete och vara delaktig i att utveckla både befintliga och nya tjänster, interna arbetsinstruktioner samt gemensamt bidra till teamets utveckling och måluppfyllnad.
Kunna uttrycka dig väl i tal och i skrift, både på svenska och engelska.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och......bidra till att skapa positiva kundupplevelser och nöjda kunder! Technical Competence Center är ett engagerat team som brinner för vårt uppdrag att supportera Swedbanks och Sparbankernas företagskunder inom betaltjänstområdet. Hos oss får du jobba med företagskunder, lösa spännande utmaningar och växa i en bransch där framtidens betalningslösningar skapas. Vi ser till att våra kunders betalflöden fungerar felfritt. Teamet har en stor bredd av kompetenser och erfarenheter inom Cash Management och vi arbetar aktivt med att utveckla oss själva och våra supportprocesser. Våra värderingar Öppen, Enkel och Omtänksam är viktiga för oss och ska vara vägledande i vårt dagliga arbete"- Anna Rostock, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-10-24.
Placeringsort: Sundbyberg
Rekryterande chef: Anna Rostock
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
