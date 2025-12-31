Supportspecialist IT servicedesk
Vi söker en servicedeskmedarbetare till VGR Servicedesk inom Västra Götalandsregionens IT-organisation. Rollen innebär att ge kvalificerat IT-stöd till regionens medarbetare och bidra till att säkerställa en stabil och fungerande IT-miljö i vardagen.
Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett professionellt bemötande. Arbetet innebär daglig kontakt med användare och kräver god kommunikativ förmåga, struktur och ett lugnt förhållningssätt även vid hög belastning.

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och hantera IT-ärenden via telefon, chatt och serviceportal
Felsöka och lösa vanligt förekommande IT-problem i första hand
Ge användarstöd kring datorer, inloggningar, system och programvara
Förklara tekniska frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt
Dokumentera, följa upp och driva ärenden till avslut
Eskalera ärenden till specialistteam vid behov
Bidra till hög servicegrad så att verksamheten kan arbeta utan onödiga avbrott
Om verksamheten
VGR Servicedesk är den centrala ingången för IT-stöd inom Västra Götalandsregionen. Servicedesk är ofta den första kontaktytan för regionens medarbetare, inklusive sjukvårdspersonal, och har en viktig roll i att säkerställa ett tillgängligt, effektivt och användarvänligt IT-stöd.
Obligatoriska krav (ska)
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, teknik eller annan likvärdig inriktning,
eller flera års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom teknisk support eller liknande roll
Erfarenhet av arbete i teknisk supportfunktion över telefon, gärna i first line eller second line
God förmåga att kommunicera lugnt, tydligt och professionellt med användare och kunder.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Kompetens och kunskaper
Förmåga att snabbt analysera och lösa vanligt förekommande IT-problem
Goda kunskaper inom:
Windows-miljö
Microsoft 365 / O365
Klienthantering
Mobil IT
Behörighets- och kontohantering
Ärendehanteringssystem
Förmåga att skapa trygghet hos användaren och leverera professionell service i alla kanalerDina personliga egenskaper
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Strukturerad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Lugn och stabil i användarkontakt
Initiativtagande och van att samarbeta med andra funktioner
Utvärderingskrav (bör)
Vana av att arbeta i större organisationer
Erfarenhet från offentlig sektor, gärna med koppling till vårdverksamheter
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan till <info@etoile-nordique.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: info@etoile-nordique.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique KB
411 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9666707