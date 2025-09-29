Supportspecialist
Supportspecialist
It-avdelningen på Åklagarmyndigheten söker en supportspecialist. Som supportspecialist ingår du i enheten för verksamhetsstöd it som består av ca 25 medarbetare som ansvarar för support och andra it-stödfunktioner. Vi stöttar hela myndigheten runt om i hela Sverige i en verksamhet som kräver tillgänglighet dygnet runt. Enheten för verksamhetsstöd it är en av fyra enheter på it-avdelningen och präglas av hög servicekänsla samt ett ständigt pågående förbättrings- och utvecklingsarbete för att kunna erbjuda framtidens tekniklösningar för Åklagarmyndighetens samhällsviktiga verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en verksamhetsorienterad enhet där du har stora förutsättningar att arbeta självständigt och att utforma hur supporten ska utföras på bästa sätt. Supportspecialisten är en del av första linjens support som hanterar både felanmälningar och beställningar via ärendehanteringssystem, e-post och telefon. Du är kontaktytan mot it-samordnare, it-kontakter och slutanvändare i det dagliga arbetet och du ansvarar för att eskalera ärenden till it-tekniker och andra linjens support.
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak:
Ärendehantering i form av samt bearbetning, fördelning och uppföljning av inkomna ärenden till supporten
Arbete med bland annat administration av behörigheter, applikationshantering, felsökning och användarstöd.
Fördjupad felsökning av inkomna ärenden i samarbete med övriga it-avdelningen.
Deltagande i införandeprojekt av olika karaktär.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
flera års arbetslivserfarenhet av it-support och arbete i en helpdesk,
mycket god kännedom om bl.a. datorer, skrivare, VPN-uppkoppling, digital mötesteknik, mobiltelefoni samt Microsoft- och Adobe-produkter.
Som person vill vi att du
är serviceinriktad och mån om att uppnå en hög servicekvalitet
har ett pedagogiskt tillvägagångssätt
har lätt att ta till dig information
tar initiativ och hittar relevant information på egen hand
har god samarbetsförmåga och är prestigelös
är självgående, drivande och strukturerar dina arbetsuppgifter med strävan mot ökad effektivitet och nöjda användare.
Du trivs i en miljö där det är högt i tak och där du kan komma med nya idéer och angreppssätt på verksamheten. Saklighet och tydlighet i kommunikation med användare och kollegor är något som du ser som självklart.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning på 6 månader.
Anställningen är placerad på Åklagarmyndighetens huvudkontor på Östermalm, med möjlighet till distansarbete en viss del av tiden.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi ca 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
