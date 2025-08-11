Supportmedarbetare till Constant Clean - Helg
2025-08-11
Supportmedarbetare till Constant Clean - Bli en del av vår supportsatsning - Helger
Vill du ha ett viktigt uppdrag där du hjälper kunder, löser problem och är en nyckelperson i ett helt nytt team? Constant Clean söker Supportmedarbetare till vårt nystartade supportcenter - en modern kundtjänst med fokus på teknisk support och problemlösning inom biltvättsystem.Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Constant Clean är ett specialistföretag inom biltvättsystem, med cirka 50 medarbetare. Vi arbetar med allt från försäljning och projektering till montering, akutservice och underhåll. Med miljötänk i fokus och service över hela landet, levererar vi hög kvalitet med snabb respons. Med huvudkontor i Skogås och personal över hela landet erbjuder vi marknadens mest tillgängliga och kunniga service.
Nu startar vi ett supportcenter där vi ska hantera kundärenden och teknisk support under kvällar, nätter och helger - och söker dig som kan arbeta helger och vill vara med och bidra till företagets expansion.
Din roll - Supportmedarbetare
Som Supportmedarbetare på supportcentret är du en av våra första kontaktpunkter när kunder hör av sig utanför ordinarie arbetstid. Ditt jobb är att ta emot samtal, hjälpa till med enklare felsökning, hantera ärenden i system och se till att kunden känner sig trygg och omhändertagen. Dina arbetsuppgifter
• Ta emot inkommande samtal från kunder (främst inom biltvättsystem och reningsverk)
• Felsöka och guida kunden steg för steg - eller eskalera ärendet vidare
• Registrera och följa upp ärenden i vårt system
• Utföra viss administration och dokumentation
• Samarbeta med driftledare och tekniker i fält
Du arbetar på plats i vårt driftcenter i Skogås
Arbetstider
Supportcentret är bemannat kl. 16:00-08:00, uppdelat på två skift per dygn. Tjänsten innebär helgtjänstgöring. OB-ersättning tillkommer enligt avtal.
Om dig
Du är en lugn, serviceinriktad och lösningsorienterad person som gillar att hjälpa andra. Du är noggrann, van att arbeta strukturerat och trivs i en roll där du får kombinera teknik och kundkontakt.KvalifikationerKvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av kundservice, support eller driftarbete
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift (svenska & engelska)
• Van vid att hantera IT-system och administrativa uppgifter
• Kunna arbeta helgpass dagtid - och kvällspass enligt schema
Meriterande:
• Erfarenhet från drift, larmcentral, teknisk support eller serviceyrke
• Erfarenhet av ärendehantering
• Kännedom om biltvätt, service eller teknisk utrustning
Vi erbjuder
• Varierande arbetsdagar med stort eget ansvar
• Tydliga rutiner, god stöttning från teknik- och serviceorganisationen
• Lunchförmån
• Arbetstidsförkortning
• Friskvård och företagshälsovård
• Tjänstepension
• Ett engagerat bolag med stark sammanhållning och framtidsfokus
Fakta om tjänsten
Titel: Supportmedarbetare - Supportcenter
Ort: Stockholm (Skogås)
Omfattning: Deltid, skiftarbete Helg dagtid/natt
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare (med provanställning)
Lön: Enligt överenskommelse, OB tillkommer
Redo att vara med från början?
Vi intervjuar löpande - skicka din ansökan redan idag och bli en nyckelspelare i vårt nästa stora steg!
Vid frågor om tjänsten kontakta servicechef Therese Berntssontherese.berntsson@constantclean.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: therese.berntsson@constantclean.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Constant Clean AB
(org.nr 556311-0104) Kontakt
Servicechef
Therese Berntsson therese.berntsson@constantclean.se Jobbnummer
9451732