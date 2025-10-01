Supportmedarbetare - Smile Kundcenter
2025-10-01
Var med och skapa Sveriges bästa tandvård tillsammans med oss!
Hos oss på Smile får du chansen att vara med och skapa Sveriges bästa tandvård. Här får du gehör för dina tankar och idéer - i teamet, på kliniken och i hela Smile. Vi erbjuder en hälsosam och trygg arbetsmiljö där varje medarbetare får möjligheten att växa. Vi sätter kvaliteten och patientens behov i fokus genom utbildning och personlig utveckling. Med vår prestigelösa ledarstil och starka teamanda kommer du att känna dig hörd, uppskattad och delaktig. Hos Smile skapar vi en hållbar framtid där varje medarbetare bidrar till vår gemensamma framgång - Vi vet att vi är bäst tillsammans!
Nu växer vår nya centrala kundcenterfunktion med placering i Mölndal och vi vill bli fler! Här får du möjligheten att vara med i uppstarten av något nytt, utveckla och driva på förbättringar och supportera det viktigaste vi har - vår organisation och våra patienter!
Vilka är Smile?
Sveriges största privata tandvårdskedja - det är viktigt för oss att finnas tillgängliga för våra patienter i hela landet - inte begränsa oss till varken små- eller storstad.
Över 65 kliniker och 1100 medarbetare. Här får du bli en del av ett stort nätverk och vår bredd ger stora möjligheter för både utbildning och personlig utveckling.
Collaboration, Care & Entrepreneurship - vår värdegrund.
Vår vision - friska leenden i hela Sverige! Här siktar Smile på att verka för friska patienter i hela landet och skapa varma leenden hos våra medarbetare genom vår unika kultur.
Tillsammans med våra systerorganisationer inom Colosseum Dental Group erbjuder vi tandvård för fler än 3 miljoner patienter i 11 länder i Europa.
Rollen som supportmedarbetare på Smile
I den här nya funktionen blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att hantera inkommande ärenden via telefon och mejl. Du hanterar ärenden som rör våra kliniker och deras reception i frågor som till exempel rör tidbokning. I rollen arbetar du även med att supportera våra patienter och följa upp de patienter som slutat hos oss.
I rollen ingår även administrativa uppgifter som att administrera tidböcker i samarbete med våra kliniker samt andra uppgifter så som fakturering och beställningar i den mån det behövs. Som supportmedarbetare arbetar du primärt i vårt journalsystem Frenda och Office365.
Några av dina arbetsuppgifter:
Hantera inkommande ärenden via mail och telefon där telefon och dator är ditt främsta arbetsverktyg
Administrativa uppgifter
Upprätta och utveckla rutiner och arbetssätt för funktionen
Vem söker vi?
Smile Tandvårds medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför är din inställning och personlighet A & O för oss. Som supportmedarbetare ser vi att du älskar service, precis som vi gör. Du är dessutom entusiastisk, social och ödmjuk i din framförhållning.
Vidare tror vi att du är service- och lösningsorienterad med en stark känsla för struktur och ansvar. Du ser värdet av att arbeta enligt en tydlig process och vet hur du ska prioritera ditt arbete på bästa sätt. Som person är du lyhörd och brinner för att skapa värde för vår organisation och våra patienter.
På Smile är vi ett lag, och vi är bäst tillsammans, därför ser vi att du är samarbetsorienterad och prestigelös. För oss är inte antal års erfarenhet det viktigaste - utan din inställning att vilja växa, lära och utvecklas med oss på Smile.
För att trivas i rollen tror vi också att du har en god systemvana och trivs i en organisation och arbetsmiljö där du behöver vara flexibel och möjlighetsorienterad.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Har erfarenhet från liknande supportroll inom vårdsektorn
Talar och skriver flytande svenska
Är systemvan och behärskar Office365 fullt ut
Det är meriterande, men inget krav om du:
Är utbildad och har erfarenhet från yrket som Tandsköterska eller liknande roll
Har arbetat i Frenda tidigare
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid (100%). Tjänsten inleds med en provanställning. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag.
Ansökan och frågor
Har du specifika frågor är du varmt välkommen att kontakta platschef, och din närmsta chef, Carolina Blomgren: carolina.blomgren@smile.se
alternativt ansvarig rekryterare Amanda Almgren Wyser: amanda.wyser@smile.se
.
