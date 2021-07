Supportansvarig till Gemensam servicefunktion HR Lön, Lund - Region Skåne, Regionservice - Ekonomiassistentjobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Region Skåne, Regionservice

Region Skåne, Regionservice / Ekonomiassistentjobb / Lund2021-07-07Gör skillnad. Varje dag.Gemensam servicefunktion (GSF) är ett verksamhetsområde inom Regionservice, med uppdrag att leverera tjänster inom områdena ekonomi, HR och kundcenter. Tillsammans är vi ett av Sveriges största Shared Service Center med cirka 300 medarbetare. Vår målbild är att vi ska göra skillnad och upplevas som en ledande aktör som skapar bästa värde. Våra administrativa processer ska frigöra tid och resurser till Region Skånes kärnverksamhet och därmed nytta för medborgarna i Skåne. Med ett tydligt kundfokus arbetar vi strategiskt med att utveckla vår service och vår organisation. Vi ligger i framkant med digitalisering av arbetssätt och bygger upp kunskap om ny teknik som gör det möjligt att automatisera fler administrativa uppgifter. För oss är det avgörande att kunna attrahera och behålla medarbetare som vill utvecklas i linje med vision och värderingar.Vi är en av Sveriges största löneenheter och arbetar för att Region Skånes medarbetare ska få rätt lön, i rätt tid, på ett korrekt sätt. Lön är idag en enhet med cirka 40 medarbetare. Vår första linjesupport hanterar i genomsnitt omkring 5000 samtal per månad, och vår backofficefunktion cirka 8000 ärenden per månad.2021-07-07Har du ett stort intresse för kundsupport och vill vara med och bidra till att utveckla och förbättra kundservice gällande löner inom Region Skåne? Vi söker en entusiastisk och strukturerad supportansvarig som drivs av att vara en viktig kugge i en stor organisation och att få vara en del av ett härligt team.Som supportansvarig kommer du att ansvara för det vi kallar vår första linjes support. Det innebär att du ansvarar för den dagliga driften av telefoni samt det vi kallar Ställ en fråga.En vanlig dag på Lön kan innebära att du gör anpassningar i bemanningen beroende på exempelvis frånvaro/produktionsbehov med mera. Du stöttar och coachar kollegorna i första linjen samt hanterar och svarar på kundfrågor via kanalen Ställ en fråga. Du är även den som ansvarar för rapportering och hantering i samband med driftstörningar. I första linjens support löser vi minst 80% av ärendena som inkommer och övriga ärenden lägger vi till vår andra linjes support som även arbetar med ärenden som inkommer via vårt ärendehanteringssystem.Vi har ett utvecklat introduktionsprogram för nya medarbetare och här ansvarar du för att introducera och vägleda nyanställda i första linjens support. Hos oss arbetar vi ständigt med förbättringar och en del i ditt arbete är driva arbetet med att utveckla enhetliga arbetssätt i vår första linjes support samt delta i utvecklingen av exempelvis vår gemensamma informationsdatabas som när den är på plats kommer att vara till stor nytta i alla våra supportfunktioner.Du rapporterar direkt till vår enhetschef och ingår i vår ledningsgrupp tillsammans med samordnare och teamledare. Där förväntas du aktivt bidra till att utveckla våra processer och rutiner utifrån både verksamhetens och kundens perspektiv. Alla medarbetare på Lön arbetar både i första och andra linjens support enligt schema. I dagsläget arbetar medarbetarna cirka 8 timmar/vecka i första linjens support. Tillsammans med ansvarig samordnare deltar du i planeringen av schema och bemanning.Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Vi letar efter dig som är noggrann, strukturerad och som har en god prioriteringsförmåga. Du sätter kunden och dennes behov i fokus och är initiativrik och en bra problemlösare. Vidare är du positiv och duktig på att bemöta olika typer av människor. För att lyckas har du ett stort intresse av att arbeta med kundsupport. För att trivas hos oss tror vi också att det krävs ett mått av nyfikenhet och tålamod.För att vara rätt person för rollen har du eftergymnasial utbildning inom lön och ekonomi, alternativt motsvarande utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig för tjänsten. Du har erfarenhet av service och supportverksamhet där du har haft mycket kundkontakt. Arbetet ställer också krav på att du har god allmän IT-kunskap, goda kunskaper i Officepaketet samt goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Vidare är det ett krav att du har arbetat med löner och olika ersättningar samt att du har erfarenhet av något löne- och personalsystem, gärna Personec P. Vi ser det som fördelaktigt om du tidigare har haft en arbetsledande roll eller arbetat med ansvar för kundsupport.För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som motiveras av utmaningar i det dagliga arbetet och att du har förmågan att kombinera specialistkunskap inom lön med förmågan att identifiera förbättrings- och förändringsarbete inom såväl digitalisering och arbetssätt som verktyg.I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-30Region Skåne, Regionservice5850824