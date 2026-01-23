Support Till Flygoperatörer (camo)
2026-01-23
Är du driven, strukturerad och har ett flygtekniskt intresse? Då kan du vara precis den vi söker efter när vi nu söker en ny kollega till oss på sektion Airworthiness Regulations & Chemical Services i Linköping, Halmstad, Uppsala, Luleå eller Arboga
Din roll
Som CAMO Support kommer du tillhöra avdelning CAMO and Logistic Services inom affärsområde Aeronautics.
CAMO betyder Continuing Airworthiness Management Organisation
Vi inom sektion arbetar inom flygområdet som tjänsteleverantörer till Försvarsmaktens CAMO.
Arbetet inkluderar:
* Definiera och utveckla verksamhetsprocesser tillhörande både kundens FMS och Saabs egen produkt FMS (Fleet Management System)
* Genomföra utbildningar kopplat till verksamheten
I den här rollen jobbar du i nära samarbete med kund både i Sverige och internationellt.
Vi söker dig
* med god samarbetsförmåga och är kommunikativ, då tjänsten innebär samarbeten i team - projekt FMS, med kund och inom Saab
* som är flexibel och ser möjligheter i förändringar
* som är intresserad och har förmåga att dokumentera och presentera verksamhet enligt processer, analyser och rutiner och är inte främmande för att jobba med olika IT-verktyg
* med goda kunskaper i engelska och svenska såväl muntligt som skriftligt och är noggrann och systematiskt lagd
Vi ser även att du har:
* Erfarenhet av verksamhet inom fortsatt luftvärdighet som tex teknisk bokföring, planering av underhåll
* Flygteknisk utbildning
* arbetat I ett fleet management system tidigare
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet från arbete med Försvarsmaktens flygunderhållsuppföljningssystem Fenix enligt dagens rutiner inom LFL - APFL.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Intervjuer sker löpande så ansökan redan idag
