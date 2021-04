Support Team Manager / Supportchef Till Ctek I Vikmanshyttan - Bravura Sverige AB - Ekonomichefsjobb i Stockholm

CTEK har en lång historia och grundades för mer än 20 år sedan då världens första smarta batteriladdare med elektronisk pulsteknik föddes. Allt detta startade i den anrika byn Vikmanshyttan i Hedemora kommun, där huvudkontoret ligger än idag.CTEK är en del av CTEK Group som idag är global marknadsledare inom batterihanteringslösningar och det finns en enkel förklaring till detta: kvalitet och spetskompetens är kärnan i allt de gör. CTEK utgörs av olika produkter och erbjudanden som faller under två bolag: CTEK E-Mobility AB och CTEK Sweden AB med mottot: Maximising Battery Performance.CTEK E-Mobility AB är Skandinaviens största producent och utvecklare av lösningar för elbilsladdning med kunder såsom energibolag, laddpunktsoperatörer och fastighetsägare. CTEK Sweden AB arbetar vidare med forskning och utveckling och tar fram ny batteriladdningsteknologi till marknaden. Hit hör olika områden såsom Original Equipment med inbyggda och specialintegrerade komponenter till personbilar, bussar och lastbilar. Det andra området är Aftermarket där man arbetar med lågspänningsladdare. Här ingår små batteriladdare för till exempel bilar, motorcyklar, båtar och lampor samt solpaneler, med en vidd av privat - och företagskunder.I denna roll utgår du från kontoret i Vikmanshyttan, med 75 drivna och kunniga medarbetare totalt. Här arbetar du tillsammans med och har ansvar för ett växande internationellt team om idag åtta personer.Som Support Team Manager arbetar du inom organisationen CTEK Sweden AB och områdena Original Equipment och Aftermarket. Detta omfattar primärt integrerade lösningar, DC/DC-laddning och övriga produkter t inom lågspänningssegmentet.I denna nyskapade roll finns stora möjligheter och variation. Du arbetar både strategiskt och operativt genom att tillsammans med ditt team ta fram fungerande processer samtidigt som du arbetar i den dagliga supporten. Du tar emot samtal och mail från kunder inom olika branscher där du supporterar dem och hittar lösningar gällande teknisk problematik och tillämpning, frågor som ofta är tekniskt komplexa och utmanande. Då CTEK är ett globalt företag och har kunder i över 70 länder tar du del av ärenden från olika delar av världen. Du fördelar ärenden och ser till att dessa tas om hand på bästa sätt. Då CTEK arbetar med att införa Salesforce som nytt CRM-system kommer delar av ditt ansvar vara att delta i och driva implementeringen av detta.I rollen som Support Team Manager ansvarar du för att skapa rutiner och välfungerande arbetssätt samt implementera KPI'er och målsättningar. Du har det administrativa personalansvaret vilket inkluderar bland annat medarbetarsamtal och lönesättning, coaching och se till att medarbetarna trivs och utvecklas. Rollen inkluderar även ekonomiskt ansvar och budgetering. Ditt team är internationellt och sitter förutom i Sverige även i Tyskland och USA, dit du reser ett par gånger per år.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Eftergymnasial utbildning, till exempel inom elektroteknikGod ledarskapsförmågaMeriterande med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom batteri- eller elektroteknik. Kanske har du arbetat som projektledare eller arbetsledareGod system- och datorvana, meriterande med erfarenhet i Salesforce eller SAPErfarenhet av teknisk supportHög teknisk kompetens och intresseGoda kunskaper i Office-paketetFlytande i svenska och engelska i tal och skriftB-körkortSom person är du driven och engagerad inom både teknisk utveckling och i ditt ledarskap. Du är trygg i ditt ledarskap och vet vart du är på väg - även i förändring och i företag med stark tillväxt. Du är både nyfiken och påhittig gällande nya, goda arbetssätt och processer och du hittar lösningar på ett kreativt sätt gällande ärendehantering och personalfrågor.Du arbetar effektivt och möter deadlines på ett stresståligt sätt med en positiv attityd. Din känsla för service både gentemot kunder och dina kollegor är en naturlig del av din personlighet och du trivs i samarbete med andra. 