TNG Group AB / Logistikjobb / Malmö2021-07-07Spännande uppdrag för dig som vill arbeta operativt med logistikflöden som Supply Planner i Malmö!Till kund inom FMCG i Malmö söker vi nu en konsult som vill arbeta som Supply Planner i deras Logistikteam. Gillar du att arbeta operativt med varuflöden i en analytisk och lösningsfokuserad roll då är detta rätt utmaning för dig.VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Detta är uppdraget för dig som stimuleras av att ständigt lära och utvecklas tillsammans med dina kollegor i en snabbfotad och föränderlig miljö.Vi på TNG värnar om våra konsulter och du kommer att erbjudas ett personligt engagemang från din konsultchef. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal. Det innebär att du som konsult omfattas av kollektivavtalets villkor för exempelvis lön, försäkringar, tjänstepension och semester.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERDina framtida arbetsuppgifter kommer bland annat att innefattas av:* Arbeta som en länk mellan produktion och marknad där du planerar, analyserar och optimerar flödet av produkter från fabrikerna till den Skandinaviska marknaden.* Säkra att kunderna får rätt servicegrad.* Arbeta aktivt med lagernivåer och andra relevanta KPI:er.* I denna position kommer du att ha ett brett kontaktnät både internt och externt vilket kräver att din förmåga att kommunicera är mycket god.ROLLEN INNEBÄR OCKSÅDetta är ett konsultuppdrag med start omgående och förväntas pågå under cirka 3 månader.VEM ÄR DU?För att klara av och trivas i tjänsten som Supply Planner tror vi att du har:Utbildning inom logistik och/eller ekonomi från universitet eller högskola.Ett par års erfarenhet av arbetsuppgifter såsom inköp, supply chain eller logistik.Du har en väl utvecklad verksamhetsförståelse där du har en vana av att arbeta med siffror.Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.Du är van att använda dig av Excel samt har en god förståelse av affärssystem.Det är även meriterande om du har:Erfarenhet av M3/Movex.Erfarenhet av att jobba med Lean.INTRESSERAD?Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG Tech och arbeta som konsult på plats hos vår kund. Vi sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Är du intresserad av tjänsten, ansök snarast! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänligen sök via vårt ansökningsformulär då vi inte tar emot ansökningar via email. Du söker enkelt med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Motivera istället kort i ansökningsformuläret varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan live via hemsidan. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid2021-07-07Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-14Tng Group AB5853026