Supply Planner - Carlsberg Supply Company Sverige AB - Logistikjobb i Falkenberg

Carlsberg Supply Company Sverige AB / Logistikjobb / Falkenberg2021-04-14Är du lösningsorienterad med ett intresse för materialflöden? Har du tidigare erfarenhet av att arbeta inom producerande verksamhet? Då har vi en intressant tjänst för dig!Som Supply Planner ansvarar du för delar av Carlsbergs försörjningsplanering som består av produktionsplanering, lagerstyrning och operativt inköp. Som Supply Planner är din huvudsakliga uppgift att säkerställa att vi uppnår den servicenivå vi har som mål samtidigt som vi håller en hög kostnadseffektivitet. I rollen som Supply Planner följer du även upp resultat och genomför egna analyser för att identifiera förbättringsåtgärder inom ditt ansvarsområde. Du kommer att ha ett nära samarbete med produktion och logistik i Falkenberg och Helsingborg samt med externa partners och leverantörer. Tjänsten är en tillsvidareanställning med arbetsplats i Falkenberg och du rapporterar till Head of Supply Planning.Varför ska du välja Carlsberg?Detta är en spännande tjänst där du kommer att ha ett varierande arbete i en internationell miljö med många kontaktytor både internt och externt samt möjlighet att påverka en stor del av försörjningskedjan. För dig som motiveras av utveckling finns stora möjligheter till att växa långsiktigt nationellt och internationellt inom företaget. Arbetsklimatet inom bolaget präglas av högt tempo och stort engagemang. Är du rätt person så står du självklart bakom Carlsbergs tre värdeord "Allians, Ansvar, Agera".Vad vi önskar av digDu har ingenjörsexamen eller likvärdig, gärna med inriktning mot Supply Chain och/eller teknisk utbildningsbakgrund samt tidigare erfarenhet av att arbeta inom producerande verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med komplexa materialflöden och planeringsprocesser samt har erfarenhet av att arbeta med internationella relationer och tvärfunktionella team. För att vara lämplig i rollen som Supply Planner hos oss är det ett krav att du har goda kunskaper i engelska och svenska, både tal och skrift då du har många internationella relationer i denna position. Vi söker dig som har goda egenskaper i logiskt tänkande och systemförståelse, meriterande om du har arbetat i helintegrerade affärssystem (tex SAP) och Lean arbete sedan tidigare.För att trivas i rollen som Supply Planner är du handlingskraftig och självständig med ett prestigelöst och proaktivt angreppssätt. Vi söker dig som är resultatinriktad och har hög arbetskapacitet, som alltid strävar efter bästa möjliga service- och kundleverans.Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jannice Krüger via mail: jannice.kruger@carlsberg.se . Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail, detta med hänsyn till GDPR. Intervjuer och urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 3:e maj 2021.Välkommen med din ansökan!2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-03Carlsberg Supply Company Sverige ABÅrstadvägen31122 Falkenberg5689710