Supply Chain Planner
2026-01-27
Atos
Som Supply Chain Planner hos Atos Medical får du en bred roll i ett mindre team där operativ leverans och analys går hand i hand. Rollen passar dig som har några års erfarenhet inom Supply Chain, är trygg i det dagliga arbetet men också vill bidra med förbättringar i processer, arbetssätt och verktyg.
Här kombinerar du materialplanering och uppföljning med analys och utveckling i nära samarbete med produktion, inköp och andra funktioner.
Om rollen
En av våra medarbetare i teamet går vidare till en annan spännande roll inom företaget varför vi söker dennes ersättare. Som Supply Chain Planner blir du en viktig del i vårt team på fyra personer, där varje individ har stort ansvar men där vi alltid stöttar varandra för att nå våra gemensamma mål. Rollen kombinerar både operativa och taktiska uppgifter med fokus på inköp, materialplanering, analys och förbättring av vår end-to-end Supply Chain. Du säkerställer materialtillgång till produktion, underhåller planeringsparametrar, optimerar lager, hanterar leverantörskontakter och deltar i inköpsrelaterade förändringar.
Just nu befinner vi oss i en pågående integrationsresa med vårt ägarbolag Coloplast, och du kommer spela en viktig roll i att säkerställa att våra system och processer fungerar tillsammans. Din kompetens, analytiska förmåga och självständighet kommer vara avgörande för att driva projekt framåt och skapa värde för kund, teamet och vår verksamhet.
Om dig
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av att arbeta brett inom Supply Chain och är van att använda data som grund för beslut i det dagliga arbetet. Du analyserar planeringsutfall, lager, leveransprecision och avvikelser, och omsätter detta till konkreta förbättringsförslag i processer, parametrar eller arbetssätt.
Du trivs i ett mindre team där du själv ansvarar för både analys och genomförande. Du arbetar strukturerat, följer upp resultat över tid och är nyfiken på hur verktyg, system och digitala arbetssätt kan användas bättre för att skapa stabilare flöden och högre precision.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Minst 3-5 års erfarenhet inom Supply Chain, gärna med erfarenhet från materialstyrning, planering och optimering
* God systemvana i Excel och ERP-system (E1/OMP)
* Flytande svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet från läkemedel, medtech eller annan reglerad bransch
* Erfarenhet av integrationsprojekt mellan system och organisationer
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett prestigelöst och kompetent team där vi hjälper varandra. Du får arbeta med hela kedjan - från planering till leverans - i en miljö som präglas av samarbete, utveckling och ständig förbättring.
Vi erbjuder:
* Kollektivavtal
* Flexibel arbetstid och möjlighet till hybridarbete
* Lunchförmån genom Epassi
* Generöst friskvårdsbidrag
* Frukost på kontoret
Intresserad?
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Malin RIchter på följande adress: malin.richter@atosmedical.com
Sista ansökningsdag är 17 Mars, men då vi jobbar med löpande urval kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
