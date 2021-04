Supplier Quality Manager - Sheet Metal - Scania CV AB - Elektronikjobb i Södertälje

Scania CV AB / Elektronikjobb / Södertälje2021-04-08Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.Vi söker en SQM (Supplier Quality Manager) till inköps kvalitetsavdelning. Om du har ett genuint tekniskt intresse, trivs med att verka i en internationell miljö och tillsammans med vår leverantörsbas ständigt utveckla processer/metoder inom kvalitetsområdet kan vi erbjuda en intressant tjänst.Kvalitetsavdelningen inom Scania inköp har det övergripande ansvaret för att kvalitetssäkra nya och modifierade artiklar samt säkerställa att leverantörernas tillverkningsprocesser är kapabla över tid.Då vår befintliga SQM inom chassisegmentet har valt nya utmaningar inom inköp söker vi en ersättare. Gruppen består av 6 SQM:er med varierande erfarenhet inom yrket. Vi är en grupp med väldigt högt i tak och med bra gruppdynamik.2021-04-08Som ansvarig för kvalitetssäkringen inom ditt segment bedömer du leverantörers förmåga att tillverka artiklarna enligt Scanias specifikation, dels vid introduktion av en ny leverantör/nytt tillverkningsflöde, dels under befintlig leverantörs arbete med nya och förändrade artiklar samt i löpande produktion.Din materialgrupp är baserad inom rörsegmentet i de flesta metalltyperna. Du förutsätts ha ett öga för detaljer, förstå hur artiklarna är kravsatta samt vilka tillverkningsprocesser som tillämpas. Du blir länken mellan utvecklingsavdelningen och våra leverantörer för att säkra att leverantörerna förstår Scanias krav.Internt har du utöver samarbetet med R&D många kontaktytor inom inköpsfunktionen och även täta kontakter med Scanias produktion.Vi söker dig som är ingenjör, med ett brinnande intresse för kvalitet, teknik och tillverkningsprocesser. Erfarenhet från kvalitetsarbete, verkstadsindustri med tillverkningsprocesser är meriterande.Du är utåtriktad, initiativrik, självständig, drivande och van att leverera resultat. Då du kommer att ha många internationella kontakter förutsätter vi att du kan och tycker om att resa i tjänsten samt behärskar engelska i tal och skrift.Om du passar in på ovanstående och känner dig lockad av att komma in i en dynamisk, kommersiell och internationell värld, hoppas vi att du söker tjänsten.För mer information kontakta:Emanuel Remmo, Head of Supplier Quality Sheet Metal, +46 8 553 83503.Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev. Skicka din ansökan så snart som möjligt då ansökningarna kommer att hanteras löpande under annonseringstiden. Sista ansökningsdag är den 22/4 2021.Varmt välkommen med din ansökan!Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com. Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-22Scania CV AB5678225