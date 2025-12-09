Supplier Quality Assurance (RCA inriktning) Finspång
2025-12-09
Om uppdraget
Vi söker en Supplier Quality Assurance Professional till ett etablerat team inom leverantörskvalitet. Rollen innebär ett helhetsansvar för att driva och koordinera avvikelser samt förbättringsarbete mot leverantörer inom specifika köpområden. Du arbetar nära både interna funktioner och externa leverantörer för att säkra hög kvalitet och stabil leveransprecision.
Inriktning i detta uppdrag: Rollen har en tydligare inriktning mot claims, kostnadsunderlag och systematisk leverantörsuppföljning. Du säkerställer korrekt underlag för eventuella leverantörsclaims, följer leverantörsprestanda i kvalitetsforum och analyserar data för att upptäcka trender och återkommande avvikelser.
En viktig del i arbetet blir att skapa och upprätthålla interna kontakter med övriga delar av avdelningen och företaget för att säkerställa rätt operativa förutsättningar och hög kundnöjdhet hos interna kunder.
Uppdraget kan även kombineras med strategiska inslag i rollen Supplier Quality Engineer (SQE), där du tillsammans med strategiskt inköp jobbar med kvalificering av leverantörer och produkter. Teamet består av ca 20 personer där både SQA- och SQE-roller finns representerade.
Dina arbetsuppgifter I rollen Supplier Quality Assurance kommer du att, för specifika köpområden och leverantörer:
Sammanhålla, koordinera och driva aktiviteter för att säkerställa att rätt åtgärd tas i rätt tid genom avvikelserapportens olika faser.
Säkerställa att leverantörerna gör korrekta grundorsaksanalyser (RCA) och att implementerade åtgärder förhindrar upprepning.
Aktivt analysera statistik kopplat till leverantörsorsakade kvalitetsbrister i syfte att verifiera och validera vidtagna åtgärder samt upptäcka eventuellt återkommande avvikelser.
Ta fram underlag och statistik till återkommande möten som t.ex. Supplier Performance Review, NCC Q-gate och leverantörsmöten.
Aktivt bidra till ständiga förbättringar genom att utveckla processer samt driva processutveckling och leverantörsutveckling inom ditt ansvarsområde.
Eftersom leverantörer är en naturlig förlängning av verksamheten innebär det att du som koordinator är spindeln i nätet internt samt mellan verksamheten och respektive leverantör. Du säkerställer rätt drivning och dokumentering genom avvikelsens faser:
Registrera
Analysera
Åtgärda
Implementera och övervaka
Som koordinator ingår även att säkerställa att rätt kostnadsunderlag finns för eventuella claims mot leverantörer.
Förväntade leveranser
Stabil och kvalitetssäkrad uppföljning av avvikelser samt leverantörsprestanda.
Korrekt och komplett kostnadsunderlag för claims och uppföljning mot leverantörer.
Trend- och rotorsaksanalyser baserade på kvalitetsdata och leverantörsutfall.
Professionella rapporter och beslutsunderlag till återkommande kvalitetsforum.
Genomförda förbättringsinsatser inom processer och leverantörssamarbeten.
Din profil
Några års arbetslivserfarenhet inom produktion, verksamhetsutveckling, inköp, kvalitet eller närliggande områden.
God vana av avvikelsehantering, uppföljning och kvalitetsstyrning.
Analytisk och strukturerad - trivs med data, statistik och grundorsaksarbete.
Förstår hur olika funktioner inom ett företag samverkar och hur samarbetet kan stärkas.
Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Personliga egenskaper
Positiv, utåtriktad och relationsbyggande.
Självdrivande med starkt förbättringsfokus och ödmjuk inställning.
Trivs i koordinerande roller med många kontaktytor.
Gillar att skapa struktur, följa upp noggrant och nå mål tillsammans med andra.
Plats: Finspång Omfattning: Heltid Period: Enligt överenskommelse Deadline: Så fort som möjligt
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
