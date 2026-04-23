Supplier Performance Engineer
Vi hjälper nu en världsledande aktör inom fossilfri energiteknik att hitta sin nästa Supplier Performance Engineer. Här får du en nyckelroll i en bransch där säkerhet, precision och teknisk utveckling står i centrum.
OM TJÄNSTEN:Som Supplier Performance Engineer har du ett övergripande ansvar för att utveckla leverantörskedjan och säkerställa full efterlevnad av de höga krav som ställs inom branschen för kritisk infrastruktur.
Du kommer att driva projekt självständigt, lösa tekniskt utmanande problem och arbeta proaktivt med riskhantering. Rollen innebär både strategiskt arbete från kontoret i Västerås och operativ närvaro genom besök ute hos leverantörer (on-site).Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för att tekniska krav och kvalitetsstandarder (såsom ISO och branschspecifika regelverk) implementeras och efterlevs hos leverantörerna
Leder arbetet med att utvärdera och kvalificera leverantörer för nya produkter. Detta innefattar riskidentifiering, tidsplanering och godkännande av teknisk processdokumentation
Genomför regelbundna utvärderingar och revisioner, både på distans och genom platsbesök
Analyserar trender i leverantörernas prestation och driver förbättringsprojekt för att optimera flöden och höja kvaliteten långsiktigt
Agerar ambassadör för en stark säkerhetskultur och utbildar leverantörer i de verktyg och metoder som krävs för att arbeta i en miljö med extremt höga krav på tillförlitlighet
VI SÖKER DIG SOM:Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande ingenjörsbakgrund
Erfarenhet av kvalitetsarbete, leverantörsstyrning eller tillverkningsteknik
God förståelse för kvalitetssystem, kravställning och riskhantering
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska (då rollen innebär internationella kontakter)
Möjlighet att resa i tjänsten för leverantörsbesökSom person är du:
En person som trivs med stort eget ansvar och då rollen innebär många kontaktytor krävs det att du är en skicklig kommunikatör som kan hantera komplexa frågor på ett sakligt och förtroendeingivande sätt.
OM ANSTÄLLNINGEN:Tjänsten är ett långsiktigt konsultuppdrag där du inledningsvis är anställd av oss på Friday. Vår ambition, förutsatt ett gott samarbete, är att uppdraget på sikt ska övergå i en direktanställning hos kundföretaget.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Västerås
Rekryteringsansvarig: Stina Hed, stina.hed@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Då kunden verkar inom en bransch som omfattas av höga säkerhetskrav kan en bakgrundskontroll och säkerhetsprövning komma att genomföras innan anställning.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
702 81 VÄSTERÅS
Friday
Consultant manager
Stina Hed stina.hed@friday.se
