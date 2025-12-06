Super Clean Stockholm söker lokalvårdare
Super-Clean Stockholm KB / Städarjobb / Huddinge Visa alla städarjobb i Huddinge
2025-12-06
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Super-Clean Stockholm KB i Huddinge
Super Clean Stockholm söker lokalvårdare (50-60%)
Arbetsgivare: Super Clean Stockholm
Arbetsplats: Stockholm
Omfattning: 50-60%
Arbetstid: Kvällar och helger
Vardagar: start kl. 19:30
Helger: start kl. 18:30
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-12-06Dina arbetsuppgifter
• Dammsugning
• Moppning
• Putsa glas
• Städning av kundtoaletter
• Damma av olika ytorKvalifikationer
• Du ska ha god fysik
• Du är noggrann och ansvarstagande
• Du kan arbeta självständigt
• God svenska eller engelska
• Erfarenhet av städning är meriterande men inte ett krav
Vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor
• Upplärning vid behov
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet att utvecklas
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: Info@supercleanstockholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söker jobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Super-Clean Stockholm KB
Småbrukets Backe 12 (visa karta
)
141 58 HUDDINGE Jobbnummer
9632068