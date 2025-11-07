Sug- och spolbilschaufför - Stenungsund
Stena Recycling AB / Fordonsförarjobb / Stenungsund Visa alla fordonsförarjobb i Stenungsund
2025-11-07
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stena Recycling AB i Stenungsund
, Uddevalla
, Trollhättan
, Göteborg
, Borås
eller i hela Sverige
Vi söker nu en ny stjärna till vårt team då en av våra kollegor går i pension till våren. Vill du ha ett fritt och omväxlande arbete där du gör skillnad varje dag? Hos oss får du stort eget ansvar, möta trevliga kunder och vara en del av ett glatt arbetslag med lång erfarenhet! Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Som sug- och spolbilschaufför kommer du att utföra transporter och spolningsuppdrag i Stenungsund med omnejd. Du kommer mestadels att vara inom kemiindustrierna där du kör olika typer av farligt avfall samt annat övrigt avfall. Dina dagar startar med morgonmöte på filialen, där du även äter lunch och avslutar arbetsdagen. Alla uppdrag registrerar du via Ipad och du ansvarar för skyltning vid transporter samt underhåll och rengöring på ditt fordon. Utöver lokala uppdrag kan tjänsten även innebära längre körningar till våra andra filialer runt om i landet.
Rollen innebär ett stort fokus på service - då du är vårt ansikte utåt och möter dagligen kunder och samarbetspartners. Du kommer även att ha ett nära samarbete med vår transportplanering och övriga medarbetare på filialen. Teamet består av 8 chaufförer samt en transportledare.
Arbetstider är 07:00-16:00 måndag till fredag och i tjänsten ingår även beredskap enligt schema var sjunde vecka.
Vem är du?
För att trivas i denna roll ser vi att du är en serviceinriktad person som gillar en vardag med mycket frihet under ansvar. Du har mycket glädje och energi som du naturligt bidrar med till din omgivning. Du är även ordningsam, ansvarstagande och har enkelt för att leda sig själv.Kvalifikationer
• C-körkort
• YKB
• Förarkort
• Viss datorvana
• God kunskap i svenska i såväl tal som skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av slamsugning/spolning
• Vana av att arbeta inom industrin
• ADR-stycke/tank
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Under din första tid kommer du att åka med en kollega på olika uppdrag och du kommer även att gå ett digitalt introduktionsprogram där du lär dig om Stena Recycling. Du får trygga och utvecklande förmåner såsom kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tillgång till ett stort utbud av rabatter i Benify. Läs mer här.
Information om rekryteringsprocessen
Eftersom vi vill säkerställa ett rättvist och fördomsfritt urvalsarbete önskar vi inget personligt brev, däremot att du svarar på våra inledande urvalsfrågor. Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll. Sista ansökningsdag är 30 november men urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Klas på klas.berntsson@stenarecycling.se
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Nordens ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Med 1900 engagerade medarbetare på 90 anläggningar över hela Sverige skapar Stena Recycling AB långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället i stort. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stena recycling Jobbnummer
9593668