Styr- och reglertekniker
2025-09-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
Vi på Fresh Air söker en självständig och lösningsorienterad styrtekniker som vill vara med och utveckla framtidens energieffektiva fastigheter. Här får du möjlighet att utvecklas i ett företag med hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och stark sammanhållning. Välkommen att bli en del av oss!
Om rollen
Som styrtekniker hos oss kommer du att arbeta med allt från idrifttagning, felsökning och optimering till programmering och uppkoppling av system. Rollen innebär nära samarbete med våra projektledare, styrentreprenörer och slutkunder.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Medverkan vid idrifttagning av ventilations- och klimatsystem
Felsökning i styrsystem och på fältutrustning (givare, ställdon, ventiler m.m.)
Utföra parameterinställningar i DUC:ar (börvärden, kurvor, tidsstyrningar)
Delta i funktionsprovningar och sekvensprovning
Installationsarbete inom styrentreprenad, inklusive inkoppling och test av givare/ställdon
Bidra i framtagande av dokumentation och driftinstruktioner
På sikt även arbeta med programmering & konfiguration av DUC:ar/PLC
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av styr-/reglerteknik inom fastighetsautomation och med det har du förståelse för tekniska system som ventilation, värme, kyla och el. Det är meriterande om du har elbehörighet, erfarenhet av programmering eller kunskap om kommunikationsprotokoll som Modbus, BACnet eller M-Bus.
God svenska i både tal och skrift är krav för tjänsten, likaså B-körkort.
Vi erbjuder
En trygg heltidsanställning i ett stabilt och växande bolag
Ett engagerat och tekniskt kunnigt team
Möjlighet att arbeta med både service och större entreprenadprojekt
Bra arbetsvillkor, utrustning och stort eget ansvar
Goda möjligheter till vidareutbildning och utveckling inom företaget
Övrigt
Tjänsten är på heltid, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Placering: Uppsala
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Linn Bengtsson på linn@freshair.se
eller 0703217604.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Fresh Air
Fresh Air Rörinstallation AB och Fresh Air Ventilation AB är väletablerade och växande installationsföretag med fokus på ventilation, kyla och VS. Tillsammans är vi närmare 80 medarbetare med lång erfarenhet av att leverera tekniskt avancerade och hållbara lösningar till företag, fastighetsägare och offentliga beställare i Uppsala och Stockholm med omnejd.
Vi har en stark projektportfölj och flera långsiktiga kundrelationer, vilket ger oss god beläggning och stabilitet framåt - Hos oss blir du en del av ett tryggt och sammansvetsat team med högt tekniskt kunnande och stort engagemang.
Vi har en stark projektportfölj och flera långsiktiga kundrelationer, vilket ger oss god beläggning och stabilitet framåt - Hos oss blir du en del av ett tryggt och sammansvetsat team med högt tekniskt kunnande och stort engagemang.
