Styr och reglertekniker
Är du en självgående styr- och reglertekniker med några års erfarenhet i yrket? Luotea söker nu en tekniker som vill ta sig an en spännande och utvecklande roll i ett av våra sjukhusuppdrag i Stockholm. Här får du en varierad vardag i en samhällsviktig miljö med goda möjligheter att växa i din yrkesroll.
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva – då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du!
Om Tjänsten
Som styr- och reglertekniker ansvarar du för tillsyn, drift, optimering samt felavhjälpande underhåll av fastigheternas tekniska system med fokus på styr- och reglerfunktioner. Rollen innebär daglig kontakt och nära samarbete med kunder, kollegor och leverantörer. Du ingår i ett engagerat team bestående av bland annat drifttekniker, elektriker, kyltekniker, snickare och energitekniker, där alla arbetar dedikerat mot samma kund. Exempel på arbetsuppgifter är:
Injustering av styr- och reglerfunktioner för optimal drift av värme, kyla och ventilation
Driftövervakning, larmhantering och optimering via styr-, regler- och övervakningssystem
Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd och andra viktiga parametrar
Felsökning, service och underhåll
Ta fram och föreslå förbättringsåtgärder och alternativa lösningar inom fastighetsautomation
Att vara behjälplig av analyser kring energi- och mediauppföljning
Säkerhetsklassad arbetsplats
Detta är en säkerhetsklassad arbetsplats vilket innebär att du kommer att genomgå en säkerhetsprövning inför anställning.
För att lyckas i rollen har du
Eftergymnasial utbildning inom automation/styr- och reglerteknik.
Erfarenhet av praktisk reglerteknik och programmering inom DUC alternativt PLC
Kunskap om styr- och övervakningssystem och olika typer av reglerfunktioners påverkan på inomhusklimat och driftstrategier
Förståelse för styrsystems uppbyggnad och nivåer, systemtillgänglighet, modern/smart teknik, skillnaden mellan traditionella och öppna system
Processförståelse för värme, kyla, ventilation och styr- och reglersystems klimatpåverkan och funktionalitet
VVS-regulatorers vanligaste funktioner, exempelvis minbegränsningsfunktioner och frysvaktsfunktioner
Förståelse för grundläggande reglertekniska begrepp, symboler och terminologi enligt svensk standard
Kunskap inom el
B-körkort
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, initiativtagande och har en naturlig drivkraft att ständigt förbättra arbetssätt och processer. Du har ett strukturerat arbetssätt och ser värdet av planering, samtidigt som du aktivt arbetar förebyggande för att undvika störningar och problem. Du är serviceinriktad, positiv och har lätt för att skapa goda relationer. Med din kommunikativa förmåga anpassar du dig efter olika situationer och målgrupper, och du förstår vikten av tydlig och löpande dialog i pågående arbeten.
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, kompetens och arbetsglädje – och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
Förmånligt pensionsprogram
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhet
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterande chef, Åsa Lindh Ineheim, asa.ineheim@luotea.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260)
Gråhundsvägen 80 (visa karta
)
128 62 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea FM Kontakt
Sara Widforss sara.widforss@luotea.com 0702016050
