Styckare/Delikatess - Stora Coop Hallarna, Halmstad
Coop Väst AB / Slaktarjobb / Halmstad Visa alla slaktarjobb i Halmstad
2026-06-16
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Är du en utbildad styckare som brinner för mat, sälj och förstklassig service? Då är du precis den vi söker!
Vi söker nu en ny medarbetare med god initiativförmåga och en positiv energi till vår butik Stora Coop Hallarna i Halmstad. Vi vill att du som söker är utbildad och har erfarenhet inom styckning samt arbetar effektivt med hög precision samtidigt som du arbetar för att minska svinn. Du levererar med hög kvalité, både i leverans av produkt men även i professionellt bemötande mot kund.
Som person är du kreativ och kommer gärna med förslag och idéer och har lätt för att arbeta i team. Du har ett öga för detaljer och engagemanget för att skapa en välkomnande, säljande och inspirerande butik. Du drivs av utmaningar, ser möjligheter och har en vilja att hela tiden utveckla och effektivisera såväl verksamheten som dig själv.
Du kommer att i huvudsak arbeta med styckning, urbening och putsning av kött, men visst arbete kommer även vara förlagt i butikens delikatess.
Tillsammans med dina kollegor blir du butikens ansikte utåt och för dig är kunden nummer ett. Du har lätt för att skapa långsiktiga kundrelationer och har egenskapen att inspirera kunden till köpglädje. Du trivs med att vara på språng och att arbeta med kroppen. Arbetet i en butik erbjuder dig ett varierande arbete i emellanåt högt tempo och det är viktigt att du känner dig trygg med att hantera stressiga situationer.
Tidigare erfarenhet och utbildning inom styckning är ett krav, både med erfarenhet av säker knivhantering och maskin. Arbetet innebär att du vistas stora delen av din arbetsdag i kylrum samt innebär tunga lyft och är fysiskt krävande. Det krävs att du besitter kunskap om rutiner och livsmedelshygien. Tidigare erfarenhet av arbete i delikatess är meriterande, men personlig lämplighet är minst lika viktigt för oss på Coop.
Tjänsten är en vikariat på deltid, 25 timmar/vecka med tillträde enligt överenskommelse fram till och med 30 september 2026, med god chans till förlängning. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Joel Vallström e-post: halmstad.bc@coop.se
OBSERVERA! samtliga ansökningar ska göras via länken i annonsen, inga ansökningar som skickas direkt via mail hanteras.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
God svenska i tal och skrift är ett krav
18 år fyllda då då tjänsten innebär åldersreglerade maskiner
Erfarenhet och utbildning inom styckning är ett krav
Erfarenhet från arbete i delikatess är meriterade
Kunskap om livsmedelshygien och HACCP är ett krav
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
302 63 HALMSTAD Arbetsplats
Stora Coop Hallarna i Halmstad Jobbnummer
9965095