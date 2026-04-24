Study & Careers Advisor
Nu söker vi en studie- och yrkesvägledare på halvtid kommande läsår.
Vill du jobba i en internationell miljö med tydlig pedagogisk vision?
Internationella engelska skolan har gjort stor skillnad för våra elever i 30 år. Vi är övertygade om att det är tack vare vårt tydliga etos med engagerad personal som våra skolor har en miljö där alla arbetar mot gemensamma mål. Vi har en stark kultur som bygger på beprövade rutiner. Hos oss får lärare fokus på undervisning och lärande. Eleverna står i centrum för allt vi gör, alla elever är dina elever.
På Internationella engelska skolan är vi ett team som drar åt samma håll. För att tycka om att jobba hos oss bör du dela vår övertygelse om vikten av tydliga värderingar, kollegialt lärande och gemensamma rutiner och förhållningssätt.
IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att vår personal får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor.
Vi söker dig som har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är flexibel och visar stort engagemang i ditt arbete för våra elevers bästa. Det är meriterande om du har erfarenhet av Erasmus.
I rollen som studie- och yrkesvägledare i grundskolan kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam. Du kommer att arbeta med både individuell vägledning och i klass. Du samverkar även med arbetslagen där du informerar och vägleder om gymnasieutbildning, framtida arbetsmarknad samt stimulerar elevens intresse och nyfikenhet för kommande val och inriktningar på skolan. Du delger information till elever och vårdnadshavare om olika val inom grundskolan som ligger till grund för framtida studie- och yrkesval. Du har vägledningssamtal inför gymnasievalet och samordnar PRAO för årskurs 8 och 9. Mycket god svenska och engelska är ett krav för tjänsten.
För att lyckas i rollen behöver du vara en förtroendeingivande person som har lätt för att skapa relationer och kommunicera effektivt. Tjänsten är en spännande chans att arbeta i en stimulerande och internationell miljö.
Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% med start HT - 2026.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://kungsbacka.engelska.se/
Gymnasiegatan 46
)
434 50 KUNGSBACKA Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Kungsbacka Kontakt
Carl Waddington carl.waddington.kungsbacka@engelska.se 0737085582
