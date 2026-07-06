Studio manager - Tello ink Jönköping
Tello Ink AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-07-06
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Är du en driven och serviceinriktad person som trivs med kundkontakt, försäljning och administration? Vill du arbeta i en kreativ miljö där du får stort eget ansvar? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som Studio Manager ansvarar du för den dagliga driften av vår tatueringsstudio i Jönköping. Du arbetar med kundkontakt, bokningar, konsultationer, uppföljning av leads samt ser till att studion håller en hög servicenivå. Du kommer även att arbeta med våra sociala medier och bidra till att utveckla verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Hantera kundförfrågningar via telefon, mejl och sociala medier.
Boka konsultationer och tatueringstider.
Följa upp leads och arbeta aktivt med försäljning.
Planera och koordinera artistkalendrar.
Administrativa uppgifter kopplade till den dagliga driften.
Bidra till en välkomnande och professionell kundupplevelse.
Arbeta med Instagram, Facebook och andra digitala kanaler.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning och/eller kundservice.
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Har god datorvana.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta mot uppsatta mål.
Meriterande
Spanska.
Erfarenhet av sociala medier, framför allt Instagram och Facebook.
Erfarenhet av bokningssystem eller CRM.
Erfarenhet från service-, skönhets- eller tatueringsbranschen.
Vi erbjuder
En kreativ och inspirerande arbetsplats.
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka verksamheten.
Ett engagerat team och en växande verksamhet.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: jobb@telloink.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Manager Jönköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tello Ink AB
(org.nr 559402-7384)
Tellusgatan 65C (visa karta
)
554 62 JÖNKÖPING Jobbnummer
9994660