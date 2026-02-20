Studielön specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgi (ortopedkirurgi)
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
Akademiska sjukhuset
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vill du utvecklas i din yrkesroll som sjuksköterska och är intresserad av ortopedkirurgisk vård? Nu har du möjlighet till kompetensutveckling och akademiska studier på betald arbetstid. Akademiska sjukhuset erbjuder möjlighet till studielön för sjuksköterskor som antas till specialistsjuksköterskeprogrammet inom kirurgisk vård. Efter genomförd och godkänd specialistutbildning anställs du som specialistsjuksköterska vid ortopedavdelning 70AB. Du som redan har en anställning hos oss fortsätter med en anställning som specialistsjuksköterska.
Studierna bedrivs på halvfart under två år och under studietiden arbetar du kliniskt som sjuksköterska 50% på den avdelning du är anställd samtidigt som du studerar 50%. Efter din examen till specialistsjuksköterska i kirurgisk vård kommer du i din anställning som specialistsjuksköterska i kirurgisk vård arbeta kliniskt i verksamheten och en del av din arbetstid arbetar med att stärka omvårdnaden genom handledning av kollegor, förbättringsarbeten, utveckling av verksamheten och utbildning.Publiceringsdatum2026-02-20Anställningsvillkor
Din studielön motsvarar 100% av grundlönen upp till 32 000 kr/månad, och den riktar sig till sjuksköterskor som är tillsvidareanställda eller som i samband med rekryteringen ingår en tillsvidareanställning vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och påbörjar sin utbildning höstterminen 2026 vid Uppsala universitet. Studielönen är semesterlönegrundande och utbetalas inte under ferier och eventuella studieuppehåll. Under sommarperioden arbetar du istället kliniskt på din tjänst som sjuksköterska på din avdelning.
Sjukhuset prioriterar de sökande som inte tidigare har erhållit studielön under specialistutbildning inom Region Uppsala.
Vill du veta mer?
Anton Gavell Bitr. AC 70AB, 018-611 65 02
Emelie Johansson Bitr. AC 70AB, 018-617 44 15
HR-partner Felicia Kihlström, felicia.kihlstrom@regionuppsala.se
HR avdelningen nås också på e-post hr.as.le@regionuppsala.se
Mer information om studielön, samt svar på vanliga frågor hittar du på vår hemsida: Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska på Akademiska sjukhuset | Akademiska (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/studielon/)
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan (inklusive CV och referenser) via länken nedan. Glöm inte att även lämna in en ansökan om tjänstledighet för studier till din chef samt en ansökan till specialistsjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
