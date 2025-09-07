Studiehandledare/modersmålslärare Urdu
2025-09-07
Om jobbet
Apolloniosskolan (F-9) sätter elevens individuella förutsättningar i centrum. Vi vill att våra elever lämnar årskurs 9 väl förberedda för vidare studier. Skolan präglas av trygghet, öppenhet och samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personal, med fokus på jämställdhet, demokrati och allas lika värde.
Vi söker en modersmålslärare i URDU som:
Har goda ämneskunskaper och kan inspirera elever att nå sina mål.
Är väl insatt i skolans styrdokument och Lgr22.
Har erfarenhet av dokumentation och digitala verktyg i undervisningen.
Arbetar strukturerat, är flexibel och trivs i arbetslag.
Har förmåga att skapa trygghet och goda relationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 50% Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: info@apolloniosskolan.com
