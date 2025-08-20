Studiehandledare i ukrainska
2025-08-20
Tibro kommun, med 11 000 invånare, ligger i norra delen av Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Tibro kommun jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder sina invånare en mycket uppskattad kommunal service!

Arbetsuppgifter
Som studiehandledare behöver du ha kompetens i att kartlägga nyanlända elevers kunskapsnivå. Studiehandledningen kan bedrivas tillsammans med annan undervisande lärare eller självständigt med ett mindre antal elever. Som studiehandledare har du en kontinuerlig dialog med klassens undervisande lärare för att följa upp elevernas framsteg och resultat. Studiehandledningen kan komma att genomföras på alla skolenheterna i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad studiehandledare. Du har mycket goda kunskaper i både tal och skrift i svenska och ukrainska. Om du också kan ryska så är det en fördel. Du är väl insatt i och förstår vikten av att jobba utifrån skolans styrdokument samt har en god förmåga att med tydlighet och engagemang organisera och leda arbetet för elevernas bästa möjliga utveckling. Utbildning med pedagogisk inriktning är meriterande och det är önskvärt att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete i svensk skola. Du är trygg i din lärarroll och har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat och studiero i elevgrupperna. Du har en god förmåga att inkludera elever i behov av stöd och utmanas av att hitta extra anpassningar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Du har en god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation. Du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du är strukturerad och kreativ i ditt arbetssätt och har en vilja och ett stort intresse av att hjälpa eleverna att nå sina mål.
Du har god datorvana samt kunskaper och erfarenheter av att arbeta i olika digitala system samt bedriva fjärr- eller distansundervisning.
B-körkort är ett krav.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Arbetsgivare Tibro kommun
Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun

Kontakt
Rektor
Therese Lindberg therese.lindberg@tibro.se 0504-18421
9468071