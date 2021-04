Studiehandledare i tamil till Solna stad - Solna kommun - Lärarjobb i Solna

Solna kommun / Lärarjobb / Solna2021-04-07Vad innebär arbetet?I ditt arbete ingår planering, genomförande och efterarbete av den undervisning du genomför utifrån läroplanen och studieplan du har fått av elevernas ämneslärare. Uppdraget gäller studiehandledning på en kommunal grundskola i Solna.Hos oss arbetar vi för att alla elever ska nå sin fulla potential och vi deltar även i nätverk över hela länet för att utveckla undervisningen med eleven i fokus. Vill du bli en del av oss och arbeta för att alla elever ska få en sådan bra undervisning som möjligt? Då är detta tjänsten för dig. Du kommer att ingå i ett arbetslag inom modersmålsenheten.Vem söker vi?Vi söker lärare i tamil för studiehandledning. Som pedagog gäller det att anpassa undervisningen till eleverna och stödja deras kunskapsutveckling. Du har mycket goda kunskaper i tamil. Du har pedagogisk utbildning från hemlandet eller från Sverige och erfarenhet av att arbeta med barn och elever. Mycket goda kunskaper i Svenska språket (minst SAS 2) är ett krav, eftersom arbetet bland annat innebär dagliga kontakter med svensktalande kollegor, pedagogisk dokumentation och administrationarbete på svenska.Du har god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar, du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram, du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och arbetar bra med andra människor. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringr.Mer information och ansökanOm du har frågor är du välkommen att kontakta Johan Peterson, utbildningsadministratör vid modersmålsenheten via mail: Johan.Peterson@solna.se Fackliga kontaktpersoner är Katarina Curlej (Lärarförbundet) e-post: Katarina.Curlej@solna.se och Susanna Sjögren (Lärarnas Riksförbund) e-post: susanna.sjogren@solna.se Tjänsten är en visstidsanställning på 5% under VT-21. Tillträde enligt överenskommelse. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev, dock senast 21 april 2021. Intervjuer kommer att ske löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och en gymnasieskola. Vår uppgift är att ge barn och ungdomar kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier.Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.Varaktighet, arbetstidDeltid/ 5%2021-04-07Enl ökSista dag att ansöka är 2021-04-21Solna kommun5676862