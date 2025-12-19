Studiehandledare i oromo 15% Vaxholms stad, vikariat under VT26
2025-12-19
I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Här arbetar du i verksamheter med goda resultat, i en vacker och trygg miljö. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i.
Vår värdegrund, Samspel, Engagemang och Respekt, skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaxholm kännetecknas av goda skolresultat, hög andel behöriga lärare och en förskola som bidrar till en bra start i livet. Här ges du goda möjligheter att utvecklas i din roll samtidigt som du har närhet och stöd av kollegor och chefer.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker en studiehandledare i oromo 15% under vårterminen 2026.Kvalifikationer
Vi ser gärna sökanden med pedagogisk utbildning och erfarenhet av undervisning i modersmål och/eller studiehandledning. Annan högre utbildning är meriterande. Du ska vara väl insatt i det svenska skolsystemet, läroplan och andra styrdokument som gäller för verksamheten. Du ska känna dig bekväm med att kunna formulera omdömen om elever samt vara väl förtrogen med betygssättning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (utdrag för arbete inom skola och förskola) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Om Vaxholm
Vaxholms stad är en skärgårdskommun med 12 000 invånare och stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Varje år har Vaxholm nära en miljon besökare Vaxholm. Enligt undersökningar är Vaxholm länets tryggaste kommun.
En utvecklad kollektivtrafik med goda buss- och båtförbindelser möjliggör god och naturskön pendling från centrala Stockholm och närliggande orter.
Inom kommunens verksamheter är vi idag ca 500 tillsvidareanställda som jobbar med våra invånares, näringsidkares och medarbetares bästa för ögonen utifrån våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt - SER. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Vaxholms stad Kontakt
Annmarie Antonsson Brandt 08-52242726
9657663