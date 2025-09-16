Studiehandledare i litauiska
2025-09-16
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.

Publiceringsdatum: 2025-09-16

Arbetsuppgifter
Studiehandledare i litauiska. Som studiehandledare stöttar du elever i att nå kunskaper inom olika skolämnen. Du samverkar med undervisande lärare och utgår från deras planering när du genomför lektioner. Studiehandledning kan ske innan, under eller efter lektionstid. I dina arbetsuppgifter ingår studiehandledning till elever från åk 1- 9.
Vid förflyttningar mellan skolor utanför Sjöbo centralort utgår reseersättning.Kvalifikationer
Du har gedigna kunskaper i litauiska.
Du har även goda kunskaper i svenska språket och har en utbildning som motsvarar Svenska som andraspråk på gymnasienivå. Du har kunskaper om det svenska skolsystemet och är väl förtrogen med våra styrdokument.
Du är en ansvarsfull och strukturerad person med god samarbetsförmåga och lätt för att kommunicera. Ditt professionella förhållningssätt gör att du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med såväl elever som vårdnadshavare och kollegor.
Goda datorkunskaper är ett krav, liksom B-körkort.
Pedagogisk eller beteendevetenskaplig utbildning är meriterande, liksom erfarenhet av modersmålsundervisning eller annat pedagogiskt arbete med unga i Sverige. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att få arbeta med barn eller elever inom skolan behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare

Sjöbo kommun
Arbetsplats

Sjöbo kommun, Modersmålslärare

Kontakt
Samordnare
Linda Steen
linda.steen@sjobo.se
073-424 28 04
