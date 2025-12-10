Studieadministratör
2025-12-10
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur, kultur och didaktik inom engelska, finska, meänkieli, franska, italienska, lingvistik, svenska/nordiska språk, ryska, samiska, spanska, tyska, svenska som andraspråk och svenska för internationella studerande.
Institutionen har ca 120 anställda och är en mångspråkig och mångkulturell arbetsplats i en kreativ miljö. Läs mer om institutionen här: https://umu.varbi.com/center/tool/position/881750/edit/tab:3/Institutionen
Institutionen för språkstudier söker nu en vikarierande HR-samordnare på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse, till och med 2026-08-31.
Institutionen för språkstudier söker nu en studieadministratör på heltid med tillträde 2026-01-20 eller enligt överenskommelse, till och med 2026-12-31.
Arbetsuppgifter
Som studieadministratör arbetar du med löpande administration kopplat till fristående kurser och utbildningsprogram, exempelvis:
- dokumentation i studieregister (Ladok)
- reservantagning
- lägga in kursplaner samt kurs-och programtillfällen i utbildningsdatabasen
- arkivering av kursutvärderingar samt andra uppgifter relaterade till kurs- och programadministration.
En central del av arbetet utgörs av stöd och service i studieadministrativa ärenden till studenter, lärare och studierektor. I arbetet ingår också ansvar för administration och rutiner kring institutionens tentamina, vilket innebär exempelvis bokning, hantering av anmälningslistor, utlämnande av prov samt arkivering. Du är institutionens kontaktperson i frågor om särskilt pedagogiskt stöd. Andra administrativa uppgifter kan tillkomma.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen på lägst gymnasienivå eller motsvarande samt minst två års arbetslivserfarenhet av administrativt arbete.
Då arbetet innebär många kontakter med både olika förvaltningsenheter, lärare och studenter, söker vi dig som har god servicekänsla och samarbetsförmåga. Du är självgående, har god planeringsförmåga och ordningssinne samt är van att bemöta människor på ett professionellt sätt. Du är flexibel och tar gärna egna initiativ för en bra lösning på problem och har förmågan att tidvis arbeta i högt tempo. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska samt god datorvana och kunskap om och vana av att använda Officepaketet, framför allt Excel och Word .
Övriga önskvärda kvalifikationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Erfarenhet av arbete inom universitet/högskola är också meriterande, liksom erfarenhet av ett eller flera av de system som Umeå universitet använder för studieadministrativa ärenden: Ladok, NyA, Canvas, TimeEdit, Inspera och Episerver.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-12-10Så ansöker du
Ansökan ska vara inkommen senast 2026-01-07 och skickas in via e-rekryteringssystemet Varbi. Din ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
- CV/meritförteckning
- Dokumentation av formella meriter (betyg, examensbevis, kursintyg etc.)
Övriga upplysningar
Anställningen är en särskild visstidsanställning med tillträde 2026-01-20 eller enligt överenskommelse, till och med 2026-12-31.
Som statligt anställd har du även många förmåner som du kan läsa mer om här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Kristina Persson,
(kristina.persson@umu.se
, 090-7865488) eller HR-samordnare Helena Botold (helena.botold@umu.se
)).
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-1442-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Humanistisk fakultet Kontakt
Kristina Persson, prefekt 0907865488,kristina.persson@umu.se Jobbnummer
9638327