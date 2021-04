Studieadministratör - Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet - Administratörsjobb i Umeå

Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet / Administratörsjobb / Umeå2021-04-08Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 - en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.Vi söker en studieadministratör för arbete med studieadministration.Anställningen är på heltid tillsvidare med start 2021-09-13 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Anställningen är placerad vid Sociologiska institutionen men delar av arbetet kommer att utföras vid Pedagogiska institutionen och eventuellt även vid Institutionen för psykologi. Dessa institutioner har ett gemensamt administrativt samarbete och den anställde kommer att vara en del av ett spännande utvecklingsarbete.2021-04-08Som studieadministratör ger du stöd och service i studieadministrativa ärenden till studenter och lärare. Arbetsuppgifterna består framförallt av löpande studieadministration kopplat till utbildningsprogram och kurser, inklusive forskarutbildning, som till exempel registrering och resultatrapportering. I arbetet ingår även arkivering och administration av tentamen och utvärderingar samt att arbeta som administrativt stöd till lärarna i våra olika läroplattformar. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.Arbetet sker i nära samarbete med studierektor, lärare, studievägledare och övrig administrativ personal. Att medverka till utvecklingen av rutiner för en effektiv studieadministration med hög kvalitet är en viktig del av arbetet. Andra administrativa arbetsuppgifter kan komma att ingå t ex bokning av resor och konferenser, beställning av kontorsmaterial, skicka ut kallelser och vara sekreterare vid möten m.m.Vi erbjuder ett arbete i en stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till egen kompetensutveckling. Att medverka till utvecklingen av processer och rutiner för en effektiv studieadministration med hög kvalitet är en viktig del av arbetet. I arbetet ingår att medverka till god arbetsmiljö genom att samverka med anställda vid enheten och anställda vid Umeå universitet, att upprätthålla och utveckla goda arbetsrutiner samt att bidra till planering och utveckling av verksamheten och den egna kompetensen.Vi söker dig som har lämplig kandidatexamen som är relevant för befattningen samt erfarenhet av administrativt arbete. För denna anställning krävs goda kunskaper i att arbeta med datoriserade, administrativa system och goda kunskaper i Officepaketet samt att du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med studieadministrativa arbetsuppgifter i en större organisation, gärna vid universitet eller högskola.Vi söker en utåtriktad person som har lätt att för kommunicera och uppskattar att arbeta både tillsammans med andra och självständigt med eget ansvar. Du är ansvarstagande, har god organisationsförmåga och kan prioritera dina arbetsuppgifter. Som person är du lyhörd, initiativrik och öppen för att ta dig an nya arbetsuppgifter.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.Din ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev där du beskriver relevanta arbetslivserfarenheter samt motiverar varför du söker jobbet. Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 21-05-03. Välkommen med din ansökan!Här kan du läsa mer om respektive institution:Sociologiska institutionen www.soc.umu.se Institutionen för psykologi www.psy.umu.se Pedagogiska institutionen www.pedag.umu.se Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-09-13 eller enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-03Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet5678580