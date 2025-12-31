Studie-och yrkesvägledare (vikariat)
2025-12-31
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Landskrona stad har en modern och professionell yrkesvägledning där vi samarbetar med stadens olika förvaltningar och externa myndigheter.
I denna roll ansvarar du för att vägleda vuxna invånare mot arbete via utbildning. En central del av ditt arbete innebär samarbete med andra myndigheter som t ex Arbetsförmedlingen, UHR, CSN och Skolverket
De huvudsakliga arbetsuppgifterna inkluderar individuella vägledningssamtal både fysiskt och på distans (e-vägledning), kartläggning inför studier, planering av slutbetyg eller gymnasieexamen samt information om utbildningsmöjligheter. Tjänsten innefattar även administrativa uppgifter kopplade till antagning, vägledningsmail och telefonsupport. Det är av vikt att du har digitala kunskaper eftersom mycket av ditt arbete innebär att använda våra administrativa system.
Du blir en del av vårt vägledningscentrum, som är beläget i moderna och nyrenoverade lokaler i centrala Landskrona. Här arbetar du tillsammans med fem andra studie- och yrkesvägledare i ett team som strävar efter att utveckla och förbättra vägledningsverksamheten. Vid enstaka tillfällen kan kvällsarbete förekomma.
Vi söker just nu efter två personer med anledning av kommande tjänstledighet för två medarbetare.Kvalifikationer
Studie- och yrkesvägledare
Du ska genomfört utbildning till studie- och yrkesvägledare med godkänd examen.
Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning
Det är viktigt att du arbetat som studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning för att kunna vägleda våra sökande på rätt sätt mot kurser och utbildningar.
ÖVRIGT
